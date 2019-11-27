就算美國人參與有限 中國發行美元債券超額認購熱度仍高

中國發行離岸美元債券，順利達成募集 60 億美元的任務，儘管基於貿易戰的原因，不少美國投資人未參與購買，但總認購金額仍高達 165 億美元，顯現了市場對中國發行美元債券的需求熱度仍不退。

中國已連續第三年發行離岸美元債券，2017 年募集 20 億美元，2018 年募集 30 億美元，此次順利完成籌集 60 億美元，創下歷來發行金額之最，但認購金額 165 億美元，和去年的 132 億美元相比，儘管認購的熱度不退，但超額認購的比例卻大為降低。

離岸美元債券是指發行國家在境外市場發行以美元計價的債券，在到期前照約定的利率支付每期的配息金額，並於債券到期時償還本金，所有金額均以美元支付。

本次發行的美元債券涵蓋 3 年期、5 年期、10 年期和 20 年期，中國財政部授權中國、亞洲、美國和歐洲銀行在內的 13 家銀行負責這次美元債券發行；與去年相比，基金經理的人數也有所減少，其中大部分出售額都由銀行和公共部門 (包括中央銀行和主權財富基金) 認購。

與去年相比，歐洲人對美元債券的需求更大，歐洲、中東和非洲佔了整個五年期債券發行的一半，而來自美洲的買家則佔了 4%；至於 10 年期債券，僅分配給美洲 1%，而去年比例為 4%，2017 年更達 19%。

Credit Agricole SA 首席中國經濟學家 Dariusz Kowalczyk 表示，即使在美國投資人的參與有限的情況下，這也是一次非常成功的拍賣。

Kowalczyk 表示，假設中國將美元兌換回本國貨幣，該行動在短期內將有助於人民幣的走勢，他並預估，人民幣兌美元短期內甚至將會重新升破 7 關卡。

2017 年中國發行的美元債券吸引了來自美國境外購買者的大量需求，占五年期債券分配的 20%；2018 年，隨著美中貿易戰的加劇，需求下降，占五年期債券分配更降至僅有 2%。而此次中國則以 S 條例 (Regulation S) 發行出售美元債券，意即發行不面向美國投資者發售的美元債券。

星展銀行宏觀策略師 Chang Wei Liang 表示，儘管中美之間貿易緊張局勢加劇，在岸人民幣債券市場崛起以及對美元資金風險的擔憂，但這仍然肯定了美元債券市場的重要性。