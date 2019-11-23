高盛：2020年債市僅會出現「小熊市」

高盛分析師預計，2020 年債券市場將出現「小熊市」，因為全球經濟狀況改善、全球通貨膨脹減弱以及央行缺乏寬鬆政策，利率將溫和上漲。

高盛認為，在 2020 年展望平順之下，債市估計不會出現重挫式的大熊市，很可能只會出現小幅修正的「小熊市」，而股票等風險資產應會出現「表現良好」的回報。

高盛在報告中指出，「我們對美國經濟成長感到樂觀，但成熟的商業週期限制了短期內可能出現的上行空間，還有很多風險，包括貿易戰以及下一屆國會可能逆轉 2017 年美國企業減稅的可能性。」

高盛表示，預估明年聯準會 (Fed) 和其他主要央行們應會保持政策不變，故「市場將需要學著自力更生」，今年以來的 Fed 三度降息，分析師估計，這種寬鬆政策在 2019 年讓美國股市上漲約 20%。標準普爾 500 指數今年以來的漲幅就已達到 24%。

高盛寫道：「我們預計各產業的經濟和獲利成長將有所改善，因此股市等風險資產回報率可觀。」

金融市場最近已經排除了包括英國脫歐和貿易戰在內的若干風險，但尚未將定價更好的成長，高盛分析師預期各種「週期性敏感資產，包括新興市場股票和債市的盈虧平衡通膨都有上行空間，並期待週期性產業的股票和信貸表現優於大市」。

高盛在 2020 年投資策略上，建議關注公司債，但需將其與低風險抵押貸款互相進行對沖，並遠離評級最低的垃圾債券。

高盛在研究報告中寫道：「因此，儘管我們對全球經濟持謹慎樂觀的態度，但我們預測明年 10 年期美國國債殖利率只會適度走高，目標是反彈至 2.25%，比較可能出現在 2020 年下半年。」

週五 (22 日) 的 10 年期美債殖利率以 1.77% 作收。