印度明年GDP上看7字頭，投資提前卡位。

印度經濟增速在 2019 年落底後開始谷底走升，預計 2020 年 GDP 成長速度可望重返 7% 大關，居全球主要國家之冠。瀚亞投資看好在強勁的經濟成長支撐下，印度股市中長線具發展潛力，建議可將印度基金納入資產配置，提前佈局卡位，參與未來印度經濟成長機會。

受到今年印度總統大選變數干擾，2019 年印度 GDP 增速呈現放緩，不過隨著印度政府在下半年推出降稅政策，激勵企業獲利與人民消費力道走升，帶動印度股市屢創歷史新高，目前印度國內投資水位也維持在高檔，提供股價持續上漲的可能。

根據 IMF 資料預估，印度 2019 年 GDP 成長率為 6.1%，雖然低於 2018 年的 6.8%，但是看好 2020 年 GDP 增速可望回升至 7%，優於其他發展中國家表現，並高於中國的 5.8%、亞太區的 4.9%。此外，IMF 預估 2020 年美國 GDP 增速為 2.1%、全球 GDP 為 3.4%。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，在印度政府減稅政策帶動下，今明兩年印度企業獲利成長皆可望達到雙位數之上，2019 企業 EPS 成長率將達 14%，2020 年則上看 17%，且這樣高速的成長率有機會延續到 2021 年。同時政府的減稅措施除了拉抬企業獲利外，亦有機會延伸到企業資本支出增加，國際貿易訂單跟市佔率提高，吸引外資直接投資增加並擴充需求，最終提升印度整體經濟成長。

另一方面，目前印度逾半數人口為務農性質，而自 2018 年中美貿易戰開打以來，印度成為轉單受惠國家，農業出口中國比重不斷攀升，從 2018 年初的不到 5%，成長至 2020 年的 10% 左右。在農產品出口比例提升，且價格穩定狀況下，有助農民可支配所得恢復增長，並帶動印度消費動能。

林庭樟指出，綜觀全球各地區，印度因具備人口紅利、城市基礎建設廣大需求、產業轉型等優勢，經濟成長始終名列前茅，各家國際研究機構也看好印度中長線展望，建議投資人不妨抓住印度現階段仍高的成長動能及潛力，提早卡位投資機會。

IMF 預估各地區今明年 GDP 成長