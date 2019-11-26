人口成長全台之冠 台中1字頭房價越來越稀有

台中市近年來已成為全國人口成長之冠，且腹地廣、氣候佳，房價相對北部建案仍屬合理範圍，銷售熱度於六都中表現亮眼，讓各區地價屢創新高，外圍區域房價已站穩 2 字頭，1 字頭房價日趨稀有。

現已進入房地產微利時代，建商推案策略逐步調整，台中市中心穩站 3 字頭房價，過去屬於外圍區段的 10 期、南區、烏日也逐步站穩 2 字頭；今年台中市政府所辦理區段徵收配餘地標售，寶佳看準北屯、太平等區域利多，一口氣砸下大筆資金搶購太平新光、育賢等區段，7 筆共 1.42 萬餘坪，合計超過 54 億餘元。集團旗下櫻花建設近期也於太平區推出新案「大櫻國」，規劃 24-51 坪，每坪開價已達 23-25 萬元。

不過看好交通建設帶來的擴散效應，太平、清水、部子重劃區周邊仍有造鎮型建案，主打合宜房價吸引消費者。上市建商遠雄建設推出「遠雄之星」系列造鎮案，以「低單」、「低總」、「高 CP 值」成功聚攏消費者，最新的「遠雄之星 8」更是每周均破百組購屋客進場，開價 16 萬起。總太地產自區域連續熱銷七個建案後，今年第四季再度推出總銷 66 億元的造鎮新案「總太聚作」，坪數 20 至 38 坪的 1 房、2 房、3 房產品，每坪單價 16.8 至 19.8 萬元，區內僅有。

大台中不動產開發公會、升豪建設經理張欽輝表示，2020 年市場產品仍以小坪數當道，2 房格局維持在 25 至 28 坪、3 房則為 36 至 38 坪為主；不過台中市受到地價溫和上漲影響，「外圍區段 8 米道路旁土地單價超過 30 萬元，推算房價一定超過 2 字頭，未來 1 字頭將在豐原、太平、大里等山線地區絕跡。」而海線地區還有商業區土地、容積 500%，還有條件可以推出 1 字頭房價。他直言，未來購買 25 坪 2 房海線地區房價約 400 多萬元、同樣條件在山線地區則落在 600 萬元左右