北市單一自住房屋稅減半 五大變革明年7月上路

為了逐步實現居住正義，北市府不動產評價委員會通過多項房屋稅調整等五大措施，包括全國單一且自住房屋、包租代管社會住宅及公益出租房屋可減半課稅，從 1.2% 降至 0.6%，預計明年 7 月起實施。

北市稅捐處指出，本次房屋標準價格審議共有五大變革，第一、全國單一自住房屋稅基折減提高為 50%，相當實質稅率降為 0.6%，約 20 萬戶可望受惠；第二、包租代管社會住宅以及公益出租房屋，同樣減半課稅，實質稅率降至 0.6%，預估嘉惠 1.7 萬戶。

第三、因應高齡化社會及行動不便者生活需求，打造無障礙友善環境，電梯設置需求日益增加，因此，除違章建築外的 5 層樓以下設有電梯將不再加價課徵房屋稅。

第四、高級住宅認定修正，房屋總面積（不含停車位）在 80 坪以下者，2 個以下停車位價應計入房地總價；超過 80 坪在 160 坪以下者，3 個以下停車位價應計入；超過 160 坪者，4 個以下停車位價應計入。

第五、台北市近年推動各項公共建設如東西區門戶計畫、社會住宅、優化綠色運輸，帶動周邊經濟。捷運、學校、公園、市場等設施眾多，環境優良，生活機能完善路段，以及商業較熱絡路段，予以調升路段率，不過，部分路段因商業活動漸趨沒落，或原路段率與周邊路段相較偏高，爰予調降。

稅捐處表示，總路段數 1351 條中，調升 442 條路段、調降 9 條路段，其餘路段維持原標準，預估影響戶數約 36.7 萬戶。北市府新措施將從明年 7 月 1 日起實施，將影響 2021 年 5 月開徵的房屋稅。