永豐金擬徵48名海外人才 人數創金控成立以來最多 

因應海外發展策略，永豐金 (2890-TW) 今 (26) 日正式啟動海外菁英招募專案，預計一次招募 48 名海外人才，除了是首次大規模招聘駐國外的人才之外，也是永豐金控成立以來，海外徵才人數最多的一次。永豐金表示，此次的招募計畫預計網羅 20 名有意往海外發展的新世代 IMA、28 名具法人業務經驗年資 3 年以上優秀人才，年薪可達百萬。

永豐金控今 (2019) 年累計前 10 月稅後純益 105.74 億元，較去年同期成長 28%，已經超越去年全年的獲利，且海外收益已成為永豐金重要的獲利來源之一。

資料來源：永豐金提供

永豐金積極佈局海外市場，子公司銀行、證券、租賃的服務據點遍及港澳、中國、越南、泰國、緬甸、洛杉磯及倫敦等地，2020 年海外佈局將以新南向國家為主，預計申設新的海外據點，開拓亞洲版圖。

因應海外發展策略，建立串接國內外據點的人才供應鏈，永豐金正式啟動海外菁英招募專案，本次預計招募派駐海外人才 48 名，其中 IMA(International Management Associate, 國際法金業務儲備幹部) 20 名、具法人業務及相關經驗年資 3 年以上的人才 28 名。IMA 是以培養永豐銀行海外企業金融人才為主，結訓並完成檢定後，即取得正式派駐海外當地資格；新進者第一年加計獎金，年薪可達新台幣百萬元以上。

其他海外人才重點職缺，涵蓋國際法金業務、海外作業主管、金融市場交易員等，本次計畫強調海外實地培訓，面談錄取後經國內 3 個月訓練評核，取得派赴海外據點實習資格，快速一圓外派夢想。

永豐金控人資長廖家宏表示，海外布局，人才是關鍵。永豐已積極在越南胡志明市、上海、南京、廣州等區域，與當地大學進行產學合作，合作項目包含寒暑期實習生、獎學金制度、舉辦專業講座及銀行參訪活動等，讓學生可以透過實習，親身瞭解商業銀行的營運方式，縮小學用落差的距離，充分發揮產學合作的效益，未來除持續增加產學合作的院校，也將依海外據點的增設，將產學合作計畫推展至其他東南亞國家，持續積極培育在地金融人才，提升服務專業。