台船組國家隊 與三大業者合作打國際盃

因應國際海運走向低碳化和數位化的兩大發展趨勢，台船 (2208-TW) 今 (26) 日宣布，與中鋼運通、高雄榮民總醫院和中華電信國際電信分公司合作，將共同發展智慧船舶與船舶遠距醫療，已簽訂「智慧船舶與船舶遠距醫療合作案」，台船董事長鄭文隆表示，希望透過整合平台組成一支國家隊，在國際上可與其他船廠競爭。

鄭文隆指出，國際海事組織 (IMO) 或各船級協會 ABCDL(ABS、BV、CCS、DNV-GL、LR) 已提出智慧船舶規範標準，投入智慧船舶議題研究如智慧航行、智慧船體、智慧能效、智慧貨運、智慧機艙等研發，台船作為全台最大的造船廠，企盼未來可透過整合平台，組成一支國家隊與各國船廠競爭。

鄭文隆進一步說明，未來台船將投入建構發展智慧船舶相關產品，目前已經完成船上各類裝備儀器數據收集建置 (輪控、航儀、質量流量、馬力計等)，未來會擴及各類船舶強度和性能資料收集建立 (震動、船體變形、流體計算、航速)。

由中鋼運通委由台船建造的 H1099、H1100、H1108、H1109 四艘 20.8 萬噸級散裝貨輪，將與中華電信推動智慧船舶合作，在此系列船加裝大數據蒐集服務，項目包括 Big Data Server、WiFi-AP、網路拉線、資料蒐集程式、資料儲存等船端建置、輪控系統 AMS、航儀 ECDIS 系統資料蒐集、FBB500 衛星、VSAT 衛星、數位電話等。