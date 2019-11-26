顧立雄：二大基礎加持 估台灣10年後可成為金融科技創新領導中心

金管會主委顧立雄今（26）日出席「2019 Taiwan FinTech 產業策略論壇」時表示，台灣金融科技發展潛力有二大基礎，分別是成熟的金融體系與科技創新能力，預期未來 10 年，我國可能成為金融科技創新領導中心。

顧立雄今天於論壇上以「如何協助發展金融科技」為題專題演講，他表示，台灣有成熟的金融體系，從金融指標來看，逾放比全世界最低，上市公司市值佔 GDP 名列全球第五，過去金融業投入金融科技資金 2018 年 117 億元，估 2019 年成長 87%，達 210 億元左右。金融科技專利方面，2018 年單年有 515 件，大於過去 12 年的總件數 367 件，今年前 9 月也有 394 件。

金融科技切入最多就是支付這塊，政策上鼓勵電子支付、行動支付，但兩者計算基礎不同，電子支付是以非現金交易消費額計算，行動支付則是以手機支付為主，假設使用者用手機支付，就算是行動與電子支付。

今年前 9 個月，電子支付用戶已達 588 萬人，年成長逾 67% ，每月交易金額亦較去年同期大幅成長。行動支付前 9 個月消費金額 761 億元，為去年全年 1.6 倍，2018 年交易金額年成長 223%，預估行動支付今年交易金額會上千億元。

行政院之前訂 2020 年行動支付占消費比重目標要達到 52%，顧立雄表示，目前比重是 41%；不過前面所說的成熟金融體系也是消費電子化的障礙，要達到 52% 有難度，但是金管會會盡量協助營造環境場域。

新創偏重的前三大領域，包含個人金融、消費金融智能理財、借貸及支付業務發展。

顧立雄認為，我國金融科技發展的挑戰是缺乏大型科技帶動發展，金融科技公司規模小且對金融法規較不熟悉，若要有所作為，還是希望其要跟金融機構合作，明年上路的純網銀，就是金融業與非金融業合作的最大場域。

金融科技發展策略方面，去年建立金融科技創新園區，目前已有 41 家業者進駐園區；而金融監理沙盒部分，截至 11 月 14 日止，申請案已核准 7 件、駁回 1 件，還有 4 件申請案尚在審查中，28 家正接受申請輔導。

顧立雄表示，未來法規鬆綁方面，包括開放銀行 (Open Banking)、純網銀設立與轉投資、證券化代幣發行與自動化投資顧問業、金融人才的轉型與輔導等，為引導金融資源挹注金融科產業發展，推動多項籌資措施，都是金管會將協助金融科技業發展的方向。