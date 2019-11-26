〈2019生策年會〉蔡長海：應扮演重要平台 與ICT產業合作打國際盃

生策會今 (26) 日舉行「結合資通訊和生醫科技共創產業大藍海」產業論壇，順藥 (6535-TW) 暨中國附醫董事長蔡長海認為，生策會應扮演產業重要平台，找出幾項產品並向資通訊產業 (ICT) 尋求合作，一同打世界盃。

蔡長海表示，過去都是由醫院作領頭羊，生醫界必須開始設想如何與國際接軌，尤其台灣生醫公司多，但資本額太小，僅 10 、20 億元，相比國際藥廠每年研究經費動輒百億元，台灣跟國際藥廠有明顯差距。

蔡長海認為，醫界必須要有共識，找出幾項產品，向資通訊產業專家尋求意見與合作，再透過生策會提供的平台，讓產品走向國際，透過這屆理監事改選，科技業人士進入生醫界，雙方可以交流，一同向國際出擊。

國防醫學院校長查岱龍表示，醫學界從一開始就在追求精準，但現今的精準醫療、精準健康、新藥開發等，都需一連串謹慎試驗才能使用在病人上，未來透過科技結合將更明確。

查岱龍指出，雖然資通訊產業與醫療界看似沒有共通點，事實上都是在追求快速、更新、精準，目標是一致的。

成大醫院院長沈孟儒認為，醫院未來可扮演 2 項角色，第一是醫院能提供資通訊產業最佳的臨床試驗場域，第二則是醫院蒐集的大數據資料與業界一同合作。