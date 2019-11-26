黃金就是國力象徵 波蘭近期由倫敦運回100噸黃金

在過去兩年中增加了黃金儲備之後，波蘭決定將購買的黃金陸續帶回國內。

波蘭央行週一 (25 日) 表示，波蘭近期已經由英格蘭銀行在倫敦金庫中，運回 100 噸黃金，以顯示本國經濟的實力。

波蘭央行總裁 Adam Glapinski 指出，黃金就象徵著國家的實力，他們決定要把這些黃金，放在本國央行的金庫內。

Glapinski 稱，波蘭如今已有一半以上的黃金，由本國保管，如果儲備情況有利，將黃金帶回國的步調還會持續。

波蘭央行表示，在過去兩年，央行已經購買了 125 噸黃金，將黃金儲備增加到 228.6 噸，總儲量金額約 108 億美元，其中仍有一半的黃金，暫存在英格蘭銀行。

近兩年來加購黃金，已使波蘭名列全球第 22 名的黃金持有者。連同黃金在內，波蘭的官方儲備約 1219 億美元。

Glapinski 表示，如果波蘭選擇賣出黃金，可以獲得數十億美元的利潤，但波蘭不打算這麼算。同時，也沒有排除購買更多黃金的可能性。

全球央行加碼買進黃金已經成為一個趨勢，不僅是波蘭，也發生在其他國家。塞爾維亞就是最新的例子，塞爾維亞在 10 月份增加了 9 噸的黃金儲備。俄羅斯、中國和匈牙利，增加黃金購買的步伐更快。

世界黃金協會 (WGC) 在 11 月的報告中指出，各國央行今年迄今的淨購買量為 547 噸黃金，比去年同期增加了 12%。

將黃金運回本國，也是當前央行熱衷的行動，除了波蘭以外，德國在 2017 年 8 月也宣布，已經將德國的黃金儲備全數由美國運回，共近 600 噸。近期飽受通膨之苦的委內瑞拉，也在面臨美國威脅下，將 160 噸的黃金運送回國。

世界黃金協會指出，隨著經濟增長放緩，貿易和地緣政治緊張局勢加劇，世界各地的央行一直在外匯儲備多元化布局，以避免過於依賴美元。