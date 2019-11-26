貴金屬盤後—市場謹慎樂觀看待中美貿易協議 黃金走低

週一 (25 日) 交易，黃金下跌，歸因於市場對中美貿易談判抱持謹慎樂觀預期，削弱黃金避險吸引力。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 6.7 美元或 0.5%，收每盎司 1456.90 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 11 美分或 0.7%，收每盎司 16.88 美元。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「風險胃口改善，這向來不利於金價，這讓本週一開始金價就下滑一些，貿易主要消息呈現希望，只會進一步挫傷黃金。」

全球股市上漲，因應中美貿易的樂觀前景以及已宣布的一波企業合併潮，美股創新高。

擬議中的併購交易包括：全美大型金融服務公司嘉信理財集團 (SCHW-US) 將以約 260 億美元全股票交易收購規模較小的同業 TD Ameritrade (AMTD-US)；奢侈品零售商 LVMH 計畫以約莫 162 億美元現金收購美國珠寶商 Tiffany & Co (TIF-US)。

中國政府週日發布一份文件，呼籲加強對知識產權的保護，此舉更加推動中美貿易前景樂觀的基調。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，「此舉表明中國正做出重大讓步，以增加中美達成部分貿易協議的可能性，這給投資者另一次利用風險交易活動的機會。」

美國國家安全顧問 Robert O’Brien 於上週末發表的言論也備受關注。根據外媒報導，他在 Halifax 舉行的一場國安會議上表示，中美年底前仍有可能達成第一階段貿易協議，但他同時也示警，美國不會「裝作沒看到香港正在發生的一切或者中國南海發生的一切，或者我們對中國當地活動有疑慮的全球其他地區。」

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