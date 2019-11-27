貴金屬盤後—聚焦中美談判、美經濟狀況、黑五消費力道 黃金溫和收高

週二 (26 日) 交易，黃金期貨價格溫和回彈，投資者密切關注消費者信心和中美貿易談判進展。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.4 美元或 0.2%，收每盎司 1460.30 美元。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 15 美分，收每盎司 17.04 美元。

拉斯維加斯財富諮詢集團的研究主管 Matthew Pierce 表示，「今天的走勢可能是從近期低點回彈，自從今年秋季跌破 1500 美元以來，黃金好幾回一直在約莫 1450 美元這一帶找支撐力。」

市場參與者也在觀察美國消費者在黑色星期五 (Black Friday) 前的基調狀況。黑色星期五是假期購物季的開端，為感恩節後第一天。

最新數據顯示，美國 11 月份消費者信心指數自前月修正後的 126.1 下降至 125.5，為連續第四個月下降，但美國經濟的整體狀況仍然健康。

芝加哥價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「消費者現在感覺良好，這預告購物假期將表現不錯，應該對銷售來說是好消息。」

「但本週我們已經看到最不利金屬的因素是，市場對中美達成第一階段貿易協議仍感樂觀。但話雖如此，我們仍未達成協議。」

美國川普總統週二表示，中美接近達成貿易協議，同時也對民主派甫勝選的香港表示支持。

中國商務部週二表示，中美高階談判代表同意針對第一階段貿易協議重啟談判。商務部指出，中國最高談判者、副總理劉鶴與美國貿易代表 Robert Lighthizer、美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話溝通，中國媒體形容該通電話聚焦「如何解決彼此核心關切的問題」。

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一概述對美國經濟的樂觀看法，但示意低通膨可能會讓利率維持低位。

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