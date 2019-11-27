貴金屬盤後—聚焦中美談判、美經濟狀況、黑五消費力道 黃金溫和收高

週二 (26 日) 交易，黃金期貨價格溫和回彈，投資者密切關注消費者信心和中美貿易談判進展。
拉斯維加斯財富諮詢集團的研究主管 Matthew Pierce 表示，「今天的走勢可能是從近期低點回彈，自從今年秋季跌破 1500 美元以來，黃金好幾回一直在約莫 1450 美元這一帶找支撐力。」
市場參與者也在觀察美國消費者在黑色星期五 (Black Friday) 前的基調狀況。黑色星期五是假期購物季的開端，為感恩節後第一天。
最新數據顯示，美國 11 月份消費者信心指數自前月修正後的 126.1 下降至 125.5，為連續第四個月下降，但美國經濟的整體狀況仍然健康。
芝加哥價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「消費者現在感覺良好，這預告購物假期將表現不錯，應該對銷售來說是好消息。」
「但本週我們已經看到最不利金屬的因素是，市場對中美達成第一階段貿易協議仍感樂觀。但話雖如此，我們仍未達成協議。」
美國川普總統週二表示，中美接近達成貿易協議，同時也對民主派甫勝選的香港表示支持。
中國商務部週二表示，中美高階談判代表同意針對第一階段貿易協議重啟談判。商務部指出，中國最高談判者、副總理劉鶴與美國貿易代表 Robert Lighthizer、美財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行電話溝通，中國媒體形容該通電話聚焦「如何解決彼此核心關切的問題」。
美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一概述對美國經濟的樂觀看法，但示意低通膨可能會讓利率維持低位。