LG與三星激戰8K電視 明年CES將成主戰場

科技業一年一度的重頭戲：消費電子大展 (CES)，將於明年一月在拉斯維加斯舉行，韓媒指出，LG 和三星都計劃在 CES 中再度展示 8K 電視，以搶奪北美這塊最大的 8K 電視市場。

目前 LG 和三星都已在為 CES 2020 做積極的準備。其中，三星將明年公布的所有 8K 新品的對比度 (CM, Contrast Modulation) 提升到 50% 以上，以取得美國消費者技術協會 (CTA) 頒發的 8K 證書。此外三星也在考慮將 8K 電視機型區分為一般型和旗艦型。

至於，LG 同樣在為其新的 8K LCD 和 OLED 電視取得 CTA 8K 證書而做著準備。

(圖片: AFP)

近期兩大韓廠為真假 8K 問題口角不斷，其中對比度成為真假 8K 爭議標準。LG 強調自己的 NanoCell 8K 電視才是真正 8K，產品介紹中指出其對比度達 90%。相對，三星推出的 8K 電視對比度只達 12%，未達到國際顯示計量委員會 (ICDM) 制定標準。

不過三星反駁指稱是否為 8K 電視不應只考慮 ICDM 的標準，應當考量其它各種因素。

2012 年 ICDM 制定「顯示標準評估法」，表示 CM 是描述顯示解析度的最佳方式，並且強制要求在產品介紹中應標示解析度。ICDM 同時規定，只有同時滿足 3300 萬以上像素 (7680×4320) 和 50% 以上的解析度，才能夠稱為 8K 畫質。

由於 8K 電視市場不斷擴大，成為各國際品牌爭搶的大餅。同時，北美做為全球最大電視市場，其 8K 電視銷售量不斷成長，更是兵家必爭之地。IHS Markit 預測表示，今年 8K 電視銷量將成長 25.9%，明年將增長 36.3%，到 2021 年則再躍升 40.2%。

因此除了 LG 與三星這兩大巨頭，其他電視品牌廠均積極準備切入 8K 電視這大餅，可以預期明年的 CES 8K 電視會是展中焦點之一。

在中國廠商中，TCL 已在上月底推出 8K QLED 電視；華為則從 LG 接收 OLED 面板後，宣布計劃在今年內推出 8K 電視，並進行 OLED 電視的量產測試；至於，海信也可望於明年初推出 8K 電視。