和泰車iRent進軍高雄 拚擴大共享機車市占

隨著 WeMo 和 Gogoro 旗下 GoShare 快速拓展共享機車市場，和泰車 (2207-TW) 旗下新成立的和雲 iRent 也積極迎戰，今 (20) 日再宣布進軍高雄，成為全台第一家營運縣市跨足四都的共享機車業者，和雲也透露，將爭取企業戶合作，已將店舖外送、代駕業者列為潛在合作對象。

看準共享電動機車市場正持續成長，iRent 本次在雙北市和桃園之後，再進軍高雄，和雲說明，首波將投車在三民區、鳳山區、前金區、新興區、左營區、前鎮區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區和鳥松區，目前營運版圖已是同業態最大。

和雲今年 3 月上線，截至目前會員數突破 25 萬人，累積超過 10 萬次租借，成長速度快，為了進一步擴展市占，展望後市將拓展企業用戶。

和雲透露，規劃爭取大型企業或公務機關合作，企業戶可透過 iRent 共享機車服務，取代原公務機車的購置，減少機車持有、保管和清潔等成本，也更有效管理使用者並了解其使用行為，已將店舖外送、代駕業者等列為潛在合作的對象。

除了和雲，近來共享機車平台 WeMo Scooter 也宣示要快速擴展版圖，過去將運重心放在雙北市，已累積會員數近 30 萬人，在營運滿 3 周年之際，將進軍高雄，接下來也將放眼其他六都，預計明年將投車上萬輛，力拚明年會員數將再翻倍成長。