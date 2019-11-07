橙的前三季獲利年增近190% 今年可望終結連2年虧損

胎壓偵測器大廠橙的 (4554-TW) 公布第三季財報，稅後純益 504 萬元，季減 6%，但大幅優於去年同期虧損 1000 萬元，年增 150%，單季每股純益 0.23 元，呈現連二季獲利態勢；累計前三季稅後純益 537 萬元，優於去年同期虧損 600 萬元，年增近 190%，每股純益 0.25 元，有望終結連 2 年虧損。

橙的說明，第三季毛利率自去年同期的 34.90% 一口氣攀升 5.24 個百分點至 40.14%，營業利益率也順利由負轉正至 8.71% 水準，主要歸功於公司自 2018 年起致力落實布局全球 TPMS 利基型市場、研發新世代 TPMS 產品進攻全球 AM 市場等策略，整體產品結構優化的效益發酵。

而隨著歐美 AM 和中國客車 OEM 客戶針對橙的 TPMS 系統相關產品，維持穩定的拉貨力道，橙的第三季營收繳出年增 41％的成績。

橙的今年前三季歐美市場銷售占總營收比重為 53.44%，中國更持續上升至 11.41%，橙的看好中國重型卡車、客運等大型車輛 TPMS 系統加裝需求的潛在市場機會大，目前已成功打入中國前三大客車廠鄭州宇通，以及北汽福田的主要 TPMS 供應商夥伴。

另一方面，在歐美地區，橙的業績來自 AM 市場的 SMP 和歐洲輪胎通路客戶，橙的說明，因握有歐美日台和大陸等國 87 個專利優勢，可提供差異化的 TPMS 產品與服務，成功協助包括輪胎通路、汽車百貨通路等 AM 市場客戶縮減安裝 TPMS 系統產品時間，並整合更多車載相關系統，有效推升訂單能見度和產能利用率。

展望第四季，橙的看好隨著歐洲雪胎出貨旺季到來，將帶動歐美 AM 市場的營收續增，並積極執行業務團隊在地化，已建立中國及德國業務團隊，就近執行市場開發與即時售後服務。