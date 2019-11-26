〈大聯大收購文曄〉董座喊話絕不退讓經營權 兩者合併恐四輸

亞太通路二哥文曄 (3036-TW) 董事長鄭文宗今 (26) 日舉辦記者會，強調若文曄與大聯大 (3702-TW) 合併，對員工、客戶、股東、原廠皆不利，恐造成四輸局面，堅決表態絕不退讓經營權，因一旦退讓，對台灣通路業的傷害將不可回復。

鄭文宗表示，以 2019 年亞太地區預估市占率來看，大聯大、文曄分別為 31%、22%，相較 2012 年，大聯大下滑 13 百分點，文曄上升 13 個百分點，顯現雙方市占率正呈現消長態勢，兩者相加市占率高達 53%，恐有反壟斷疑慮。

鄭文宗也指出，大聯大若取得 30% 股權，將成文曄最大股東，由於文曄股東會出席率平均約為 6-7 成，大聯大若出席，恐影響文曄經營層的決策。

此外，因個別機構內部規定，部份國外法人股東雖以電子投票方式出席，但不參與議案表決，等同大聯大 30% 股權可藉由參與董事會選舉取得過半董事席次，對文曄將具實質控制力。

鄭文宗認為，如果文曄與大聯大合併，或以任何方式合作，對產業將有重大傷害，形成四輸局面，其中，客戶為避免受制單一通路商，將增加其他通路商合作夥伴；原廠則將減少的業務轉移至國外廠商，造成台灣通路規模萎縮；股東則將因公司生意減少，獲利能力下滑，股東權益恐受損；員工則將因公司獲利不佳，減少工作機會。

鄭文宗今日也至公平會，針對不同法案遞交檢舉函、請求函，呼籲公平會盡速要求大聯大進行結合申報，確保自由公平競爭，及維護產業秩序。

同時，由於兩家公司最大終端市場在中國，文曄審議委員會也委請中國 6 家主要法律事務所出具法律意見書，結論均是大聯大做為收購方，應向中國商務部提出申報。