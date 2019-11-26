OLED電視市場競爭加劇 LG遇日本廠商夾擊

由於 OLED 電視的供應量有望在 2020 年開始大幅增長，LG 電子很可能在 OLED 電視市場上與 Sony 和 Panasonic 等日本廠商展開激烈競爭。

LG 在全球 OLED 電視市場的市占率正逐季下降。根據調研機構 IHS Markit 針對今年第三季 OLED 電視市場的分析，LG 電子的市占率已下降至 49.8%，首次跌破 50%。在去年第一季，其市占率為 73.2%。

另一方面，Sony 和 Panasonic 等日本電視公司在採用 OLED 面板後迎來了快速成長。Sony 在 2017 年推出 OLED 面板後，其 OLED 電視市場市占率在今年第三季飆升至 23.7%，大幅超越去年第一季的 11.9%。

Panasonic 於 2015 年開始生產 OLED 電視，去年第一季的市占率僅為 4.8%，但在今年第三季已躍升至 13.8%。

儘管 LG 主導了 OLED 電視市場，但 Sony 和 Panasonic 的成長很有可能在 2020 年與 LG 電子形成三家企業競逐市佔率的局面。因此，這些公司也致力於推出各種衍伸的新產品，例如可捲式 OLED 電視和 Crystal Sound OLED(CSO) 電視。

LG 將於 12 月在韓國推出全球第一台可捲式 OLED 電視。該公司計劃於年底之前在日本市場推出 8K OLED 電視，並將在明年東奧之前將 8K 產品線推向全球市場。

Sony 在 6 月發布了採用 Crystal Sound OLED（CSO）技術的電視，該電視無需喇叭螢幕本身即可產生聲音。Sony 主要專注於高端電視市場，在價值超過 2500 美元的電視市場中僅次於三星，位居第二。

最近，夏普也宣布已開發出 30 吋可捲曲 OLED 電視。該公司在可捲式 OLED 電視的發展也增加了其進入市場的可能性。

隨著明年 OLED TV 市場中公司數量的增加，競爭有望加劇。中國的小米和華為以及美國的 Vizio 也宣布明年將採用 OLED 面板。

自 LG 於 2013 年首次進入 OLED 電視市場以來，目前共有 15 家公司加入 OLED 電視市場。OLED 電視的銷量預計將從今年的 300 萬台增長到明年的 500 萬台，並在 2023 年達到 1000 萬台。