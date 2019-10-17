LV皮件未來也「美國製造」川普、伊凡卡出席德州工廠剪綵

奢侈品牌愛好者們未來可能會見到更多「美國製造」的 LV 手袋了。為了迴避中美貿易緊張對生產線的影響，也為了打好和川普的關係，法國精品品牌路易威登 (Louis Vuitton) 母公司 LVMH 準備實踐之前的承諾，將在美國創造更多製造業工作機會。

《彭博社》報導，美國總統川普和女兒伊凡卡週四 (17 日) 將出席路易威登德州工廠的剪綵儀式。LVMH 董座及大股東 Bernard Arnault、路易威登執行長 Michael Burke 也到場參與。

2017 年川普當選時，Arnault 就曾前往拜訪川普，當時他也說，和川普談到了如何增加在美國的商品產量。如今他要兌現這個承諾，雖然在 Keene 這個德州小鎮的工廠，只會帶來總共約 1000 個新的就業機會，之於美國整體 1.64 億的勞動力而言只是九牛一毛，但可能足以維繫這位企業家和川普之間的關係。

過去數十年間，大部份美國的成衣、手袋、鞋履生產線都陸續外移，移到如中國、越南、印度等勞力密集的國家。但隨著中美貿易談判僵持不下，時尚產業的生產線也備受影響，各家品牌都開始調整供應鏈，以免被貿易戰波及。

18 日開始，美國將對部份歐洲進口商品實施報復性關稅，不少奢侈精品都名列課稅清單中，連法國葡萄酒、愛爾蘭威士忌都包括在內；不過 LVMH 的重點產品如手袋、香檳，則很幸運地不在此列。

路易威登原本就在加州設有生產線，製作手袋和小配件等。德州的新生產線初期將先雇用 150 位員工，未來從這裡製造的路易威登皮件都將打上「美國製造」的標示。

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