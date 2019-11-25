全球景氣降溫、去年基期高 10月工業生產指數連2黑

經濟部今 (25) 日公布 10 月工業生產指數達 113.54，月增 2.48%、年減 2.92%，經濟部統計處副處長王淑娟表示，主因全球經濟降溫、需求減緩，國際原物料價格續居低檔，加上去年基數較高，使得製造業生產指數 114.34，月增 2.78%、年減 3.27%，工業及製造生產指數皆自 9 月翻黑後，呈現連 2 黑。

王淑娟表示，在資訊電子產業方面，去年電子零組件業基數較高，加上今年拉貨時程提前及分散下，年減 1.52%，其中積體電路業年減 1.91%，受記憶體市況仍淡，生產續減影響，但消費電子新品與 5G 基地台布建需求帶動晶片相關產品生產擴增，抵銷部分減幅；液晶面板及其組件業也因市場供需失衡而減產，年減 8.34%。

電腦電子產品及光學製品業方面，美中貿易爭端加速廠商擴增國內產能，加上轉單效應，帶動伺服器、筆電、網通相關產品明顯增產，以及行動裝置鏡頭、其他光學元件需求強勁，生產指數為歷年單月次高，年增 17.87%，為連續第 13 個月二位數成長。

王淑娟指出，傳統產業仍受大環境影響，下游需求疲弱而減產，其中機械設備業、基本金屬業及化學原材料業分別年減 18.66%、14.22% 及 4.28%。

汽車及其零件業則年增 0.21%，主因配合新車款上市，帶動相關汽車零件同步增產，但汽車懸吊及傳動系統因客戶去化庫存減產，加上大型貨車買氣縮減，抵銷部分增幅。

展望未來，王淑娟表示，美中貿易談判進展不確定性仍存，但在歐美年終採購旺季及農曆春節前備貨需求接續釋出，加上 5G 通訊、物聯網、AI 人工智慧等新興科技應用加速推展，以及廠商擴增國內生產比重趨勢，有助推升製造業生產動能，預期 11 月製造業生產指數將較 10 月略減，但年增幅度將落在 - 1-2% 之間。