三星通過新專利：與Motorolab Razr類似的掀蓋智慧型手機

美國專利局近期授權了三星的一項專利申請，涉及一種掀蓋式智慧型手機，該設計類似於 Motorola 的同款式手機，並將附帶一個小型輔助顯示器，在手機處於折疊狀態時，使用者仍可看到手機訊息。

Motorola 的掀蓋式智慧型手機 Razr 將在 2020 年 1 月上市。

根據三星的專利，在某種特定位置時，該設備被可以轉化為自拍相機，而在另一種位置時，該設備也可以透過音樂應用程式轉化為某種具顯示功能的小型喇叭。

三星專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

目前，三星的專利皆集中於智慧型手機的材料上，沒有釋出可能附帶的功能以及軟體等相關訊息。

根據消息，三星可能會在 2020 時致力於開發某種與 Motorola Razr 有類似概念的手機，並在 2021 年在設計上做後續的延伸。

儘管目前看來掀蓋手機類別中的競爭仍是集中在 Motorola 和三星之間，但在未來某個時點，蘋果 (AAPL-US) 也有可能將類似的概念應用在其最新 iPhone 上。

美國專利局發布的蘋果專利申請於 2019 年 3 月提交。相關工作可回溯至 2018 年五月，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。