香港議會選舉泛民派大勝！民意崛起下 北京控制香港更困難？

《華爾街日報》報導，香港示威至今已近半年，隨著北京當局要求香港政府逐漸加強鎮壓強度，使香港示威衝突趨激烈，且港府對於示威訴求的處置，也令週日 (24 日) 香港區議會選舉整體投票率達 70%，創下香港回歸以來最高，其中民主派拿下過半席位，加上美國近期推動香港民主法案，使北京當局面臨多方壓力。

自 6 月以來的和平示威演變至激烈衝突，甚至近日包圍大學等事件，警察鎮壓強度日漸加強亦導致雙方對立更明顯，使不滿現行政府的市民日益增加，而週日 (24 日) 的區議會選舉則是反映了這個現象。

數據顯示，香港區議會選舉結果民主派拿下了 278 席，建制派則拿下了 100 多席，泛民派已佔過半的議會席次，而其中，此次的區議會選舉為香港 1997 年回歸中國以來，投票率最高的一次，高達 70%。

此次區選舉的投票率為香港回歸以來最高 (圖：WSJ)

香港嶺南大學一位政治科學學者對此表示，此次泛民派席位比例的大增，對於訴求的管道相較於過去也大幅增加，預計將能減緩示威的規模以及激烈程度。如此對於北京當局將較為有利，然而民意的崛起，也將可能使得北京欲控制香港更為困難。

而目前美中正處於第一階段的貿易談判之中，香港目前形同美中雙方共同籌碼。先前中國國家主席習近平也指出，香港首要任務是結束暴力與恢復秩序，且表示不容美國干涉；而對於美國總統川普而言，美國國會通過的《香港人權民主法案》是否要簽署，也可能影響未來美中貿易協議之協商進度。