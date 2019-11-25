社運發酵！香港議會選舉變天 民主派大勝

香港區議會選舉在昨 (24) 日順利舉行，受到香港示威運動影響，香港這次選舉投票率高達 71.2%，創下新紀錄。同時香港區議會變天，多名建制派 (親中) 政治明星落選。截至上午八點的開票結果，民主派成為這次選舉的大贏家，在 452 個議會席次中，暫時取得 340 個議會席次，遠超過預期。

(圖片: AFP)

民主派方面，派出 99 人參選的民主黨，目前至少已取得 78 席，成為下一屆區議會第一大黨；派出 36 人參選的公民黨則取得 32 席；民協派出 21 人參選，19 人勝出；新民主同盟派出 20 人參選，19 人勝出。

至於建制派則呈現大敗，建制派第一大黨的民建聯，這屆派出 181 人參選，確定已有 156 人落選，當選者暫時只有 21 人。而第二大黨的經民聯目前只有兩人當選，工聯會則只有一人當選。

民主派在今次選舉中，暫時取得 340 個席次，而在 18 區區議會，本來由建制派為主的大埔區議會，除了當然議員外，已確認 19 個直選議席，全部都由民主派勝出，其他逾 10 個區議會也由民主派取得主導權。

目前還有 70 個席次尚未得出結果，但目前情勢也是民主派領先居多，已有專家認為建制派在這次議會選舉席次恐暴跌至雙位數。

本屆香港區議會選舉共有 1090 名候選人，競逐 452 個席次，選民登記人數首度突破 400 萬大關，新登記選民則超過 39 萬人。在上一屆香港區議會的 431 個席次中，民主派陣營只取得 123 席。