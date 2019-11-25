東北亞關係洗牌、歐央籲這風險

一週回顧及表現

成熟市場

1. 全球投資氣氛受到中美貿易消息交錯所牽動，全球股市小幅下跌 0.35%；美國 Markit 製造業、服務業指數初值優於預期，房屋相關的新屋開工及營見許可也略高於前期，然受到中美第一階段協議仍有不確定性壓抑，美國股市下跌 0.33%；

2. 德國第三季 GDP 年增率終值 1.0%，避開技術性衰退，歐元區 Markit 製造業指數優於前期和預期，然而 12 月份英國大選逼近，為歐洲股市添上不確定性， 歐洲股市下跌 0.65%。

新興市場

1. 據傳中國副理劉鶴受美國貿易代表邀請在感恩節假期進行新一輪蹉商，且市場期待先前的關稅可望被取消，帶動中國股市上漲 0.73%；

2. 巴西政府調升本年度稅收預估，展現政府解決財政赤字的決心，激勵巴西股市上漲 2.09%，帶動拉丁美洲股市上漲 0.84%。

債券市場

1. 市場不確定性仍存，市場擔憂香港問題會讓中美貿易協商過程更加複雜，所以在經濟數據大多優於預期的情形下，美國政府公債仍上漲 0.26%，美國十年期公債殖利率則下降至 1.77%。

原物料、匯率

1. 由於避險情緒稍微升溫，資金回流美國市場，導致歐元兌美元貶值 0.27%；

2. 傳出俄羅斯無意繼續配合擴大減產協議，油價進而下跌 1.49%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg, 2019/11/25（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/22）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/11/25（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/11/22）

三大市場關鍵事件及分析

1. 歐洲央行：債券價格受扭曲

歐洲央行公佈金融穩定報告，在多年大規模的資產購買與負利率政策影響下，歐洲公債與較高評級的公司債券價格都被人為推高，可能削弱未來金融穩定。

歐洲公債價格被破壞

歐元計價公司債券殖利率組成

資料來源： ECB，「鉅亨買基金」整理，2019/11/21。

2. 美韓關係惡化，東北亞大洗牌？

儘管韓國表示與日本軍事情報保護協定暫不終止，但同時傳出與中國簽訂防衛協定，恐為北朝鮮、南韓、日本、中國與美國間地緣政治帶來新的不確定性。

資料來源： FRED，「鉅亨買基金」整理， 2019/11/21。

3. 明年全球經濟成長持平

根據 OECD 經濟展望，明年預估全球經濟成長率為 2.9%，與今年一樣，但若從國家拆分，已開發國家經濟成長率普遍低於今年，新興市場則普遍優於今年。

資料來源：OECD，「鉅亨買基金」整理，2019/11/22。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/11/21。

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