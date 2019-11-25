【馮冠華專欄】靜待政治消息再出現

11 月 25 日推介 - 中芯國際（981）

1）上週五港股市況總結：恆指週五略有反彈。指數高開 117 點後，最多曾升近 223 點，高見 26690 點，及後在 A 股低走下升幅有所收窄，最終以 26595 點收盤，上升 128 點。成交金額按日下跌約 11% 至約 672 億。港股通南下仍是淨流入，但金額回落至約 16 億。北上也維持淨流入，金額約人民幣 9.4 億。藍籌 30 升 15 跌 5 持平。



板塊方面，新經濟股、石油及油服、內銀與水泥股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 16.1%。牛熊證街貨最新比例為 56:44，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 46:54。重貨區方面，熊證維持在 27100-27149，牛證則上移至 26200-26249。恆指期貨夜市收報 26565 點，下跌 58 點，低水 30 點。港股 ADR 下跌 24 點，相等於恆指 26570 點。

簡評：雖然上證在上週五再失守 2900 點，但恆指尚可背馳上升，不排除是與上週三和週四的下跌，已反映了不少負面因素有關；唯成交金額跌至少於 700 億，做空比率也維持高企，南下資金淨流入在升市下卻下降，簡單來說，一天的回穩的啟示性不強。



市場關注的事項，仍然包括政治掛帥，包括中美貿談、香港社運和「人權法」等的進展。上週五看到川普和習近平對貿易談判的言論，美股亦因雙方略帶正面的訊息而止跌回升，但人民幣離岸價、港股夜期及 ADR 均沒有因此而受惠，所以估計今天的恆指仍會窄幅波動，靜待政治消息再出現。

「人權法」在週末並沒有任何新進展，川普也沒有正接對此事表態，反而將貿談拉進討論，更豪言自誇，若不是他向習近平告誡，香港早已被百萬解放軍用 14 分鐘內攻下，並有數千人在香港被殺！筆者只可以用啼笑皆非來形容總統先生的偉論。從另一角度看，參眾兩院快速一面倒地通過法案，議員們有多少個是真正理解香港的狀況？正常推斷這只是為了給川普貿戰談判的籌碼而已。川普沒有把法案立刻簽署，卻高調邀功及並把民主自由和貿談掛鈎，美國人團結鎗口對外可見一斑。川普犯不着下筆開罪中方，但或會加快貿談的進度。政治事，筆者還是那一句，沒有足夠智慧去猜測。

週日香港的區議會選舉，可描述為在和平下進行。過去幾天的香港，也難得回復相對的安寧與秩序。這次區議會的選舉，估計選民大多是以己的政治信念來投票，反而侯選的區議員，能否真正為社區服務已變得不重要。由於選舉行政長官的 1200 名選舉委員會成員當中，有 117 人是由區議員互選產生，這變相成為各政黨必爭之地。最終的結果與及社會的反應，留待日後有必要時再談吧！至於暴力事件會否從此靜下來？筆者只可説較之前樂觀了而已。

今週的重頭戲，必然是明天阿里巴巴（9988）的回歸上市與 MSCI 盤後對 A 股的擴容。至於今天推介，再提供中芯國際（981）。股價在季績後急升再回吐，現水平應已消化了短綫獲利熱錢，可作中短綫進場。

2）美國聯邦通訊委員會（FCC）周五以 5 比 0 票，通過認定華為及中興 (00763) 對美國構成國家安全風險。美國郊區電訊營運商未來將不再獲得政府提供總值 85 億美元的援助，向華為和中興購買電訊設備。華為與中興將有一個月時間向 FCC 提出上訴。華為指有關裁決純屬臆測及含沙射影，促請 FCC 重新審議。FCC 也通過表決，要求美國郊區電訊營運商最快須於明年，移除現時通訊網絡上使用的、由華為和中興提供的電訊設備。（經濟日報）

3）美股上週五市況總結：川普表示可能非常接近與中國簽訂貿易協議，習近平也表示希望在平等的基礎上達成首階段協議，再加上 11 月美國製造業 PMI 升至 52.2，美股三大指數反彈，當中道指上升 109 點或 0.39%，標指及納指則分別上升 0 升. 22% 及 0.16%。十年期債息在 1.771%。美滙指數在 98.27。紐約期油最新報 57.93 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、明報）：遭沽空機構 GMT Research 狙擊的中國飛鶴 （06186） 發公告指，公司財務狀況經過聯席保薦人及外部獨立核數師查核；並已獲銀行證明現金狀況良好。而公司的奶粉業務研報為獨立顧問編製，數據真確可信，GMT 的報告毫無事實根據。公司亦準備了公告中的銀行證明、稅單及獨立顧問報告在今天給公眾人士查閱。

東陽光藥（01558）公布，該公司股東東陽光擬將所持有 2.26 億股內資股，全部申請轉為境外上市股份 (H 股)，並將在港交所上市，轉換股份佔該公司總股本約 50.4%。該公司指出，是次股份轉換將在獲得中證監核准文件的有效期內擇機完成。

5）新股訊息（信報 、經濟日報）：華立大學集團 (01756) 今天掛牌，上週五暗盤收報 2.96 元，較招股價 3.26 元，跌 0.3 元或 9.2%。

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