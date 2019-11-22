美股早盤 - 川普稱接近達成協議 ！美股終止連三跌 四大股指喜漲

週五 (22 日) 美國總統川普稱與中國的貿易協議「可能非常接近」，中國國家主席習近平也表示，希望在相互尊重和平等的基礎上，達成第一階段貿易協議，雙方對於貿易協議的看法釋出樂觀態度，早盤美股道瓊、標普終止連三跌，四大股指皆喜漲。

不過，習近平也表示，必要時還是會在貿易戰中進行反擊，但仍以避免擴大衝突為主。

美國總統川普週五 (22 日) 接受訪問時表示，他已向習近平明確表示，由於中國對美國的貿易順差，雙方的貿易協議不可能是一個公平的交易，儘管如此，川普仍稱與中國的貿易協議「可能非常接近」。

歐洲地區 11 月份綜合 PMI：

歐元區最大經濟體德國 GDP 成長率已於第三季恢復增長，年增率達 0.1%，符合市場預期。不過歐元區製造業和服務業的 PMI 數據仍持續萎縮，歐元區綜合 PMI 自 10 月份的 50.6，降至本月的 50.3，持續低於 50 榮枯線。

另外，英國 11 月綜合 PMI 更創下 2016 年 7 月脫歐公投以來最差表現，其製造業和服務業 PMI 均低於 50，並低於市場預期。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，即將到來的英國大選加劇脫歐的前景不確定性。英國將於 12 月 12 日舉行大選。

截至台北時間週五 (22 日)22 時許：

道瓊指數上漲 56.02 點或 0.20%，暫報 27822.31 點

那斯達克上漲 25.59 點或 0.30%，暫報 8531.8 點

標普 500 上漲 7.97 點或 0.26%，暫報 3111.51 點

費半上漲 14.25 點或 0.84%，暫報 1705.08 點

台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 53.04 美元

十年期美債殖利率下跌 0.65% 至殖利率 1.762%

紐約輕原油下跌 0.39% 至每桶 58.35 美元

布蘭特原油下跌 0.14% 至每桶 63.88 美元

黃金上漲 0.27% 至每盎司 1469.11 美元

美元指數上漲 0.07% 至 98.03 點

道瓊日線走勢圖 (圖：Investing.com)

焦點個股

拼多多 (PDD-US)

拼多多早盤上漲 1.24%，拼多多今日對外宣布，旗下「全球購」業務已在美、英、德、日四國設立全球購海外站，與國外大型供應鏈直接合作，全力進軍接下來的「黑五」(黑色星期五) 促銷活動。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下滑 4.18%，週四 (21 日) 特斯拉全新純電動皮卡車款 Cybertruck 於發表會上隆重亮相，定價 3.99 萬美元，不過執行長馬斯克先前臆測，市場可對卡車需求可能低於旗艦車款 Model S 房車和 Model X SUV 的需求。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 0.14%，《彭博》報導，蘋果旗下無線耳機 AirPods Pro 需求已超預期，可能推升今年 AirPods 系列出貨量成長一倍達到 6000 萬台。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 Markit 綜合 PMI 初值報 51.9，創四個月新高，前值 50.9

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.2，創七個月新高，預期 51.5，前值 51.3

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 初值報 51.6，創四個月新高，預期 51.2，前值 51

(圖：IHS Markit)

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，製造業生產增速回升至 10 個月來高位固然令人興奮，這有助於拉高服務業部門增長，儘管有所改善，但當前的商業狀況仍受過去十年來所遵循的標準所束縛，而且貿易與未來前景與之前相比仍較不安。

華爾街分析：

投資機構 Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示，美中不太可能在今年年底前簽署貿易協議，但 12 月 15 日的美對中加徵關稅有可能會被推遲。

PIMCO 投資經理 Erin Browne 表示，市場正在尋找一些看漲信號，以表明美中貿易談判情況不會再惡化，市場只是不想看到貿易緊張情勢進一步升級。