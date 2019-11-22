台勝科：客戶庫存都已去化至健康水位 8吋、12吋需求均有所回溫

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW)今 (22) 日召開法說，台勝科表示，目前幾乎所有客戶庫存都去化至健康水位，8 吋、12 吋需求均有所回溫，第 4 季合約價持穩、現貨價緩跌，營收將優於第 3 季，對明年價格目前仍保守看待，估需求將緩步增加。

台勝科表示，第 3 季客戶持續去化庫存，需求仍疲弱，且價格下跌較劇烈，但受惠客戶庫存去化至一定水位，9 月起需求已逐步回溫，看好第 3 季營運已落底。

展望本季，台勝科指出，第 4 季合約價已持穩，現貨價雖仍疲弱，但價格趨向緩跌，需求方面，幾乎所有客戶庫存都已去化至健康水準，8 吋與 12 吋客戶需求均有所回溫，出貨量將較第 3 季成長，營收表現將優於第 3 季。

台勝科前 3 季 12 吋營收比重不到 7 成，8 吋則超過 3 成。從各尺寸需求來看，台勝科表示，12 吋邏輯、CIS 晶片需求有機會回到先前水準，記憶體市場可望從明年起復甦；8 吋在客戶產能利用率回升下，需求預期也將回溫。

台勝科中國新客戶已有部分認證通過，惟目前對營收貢獻不大，台勝科表示，明年將有 4 家中國客戶量產，若良率佳、稼動率拉升，將有助明年需求成長。

展望明年，台勝科表示，明年價格政策目前仍趨向保守，將視市場供給情況調整，需求估將緩步增加，並強調目前大環境不確定因素多，對明年展望能見度仍不高。

