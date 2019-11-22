行動支付刷出761.4億元商機 全台8.4萬家商店響應嗶經濟

經濟部中小企業處今 (22) 日舉辦「行動支付聯合成果展」，經濟部次長王美花指出，截至今 (2019) 年 9 月，行動支付消費金額已達 761.4 億元，全台有 8.4 萬家店家響應政府政策，導入行動支付。

經濟部中小企業處今天在台北車站大廳舉辦「行動支付聯合成果展」，繼 2017 年行動支付購物節大獲好評後，經濟部再次舉辦行動支付感恩季，呈現行政院各部會齊心協力推動行動支付豐碩成果，現場展示包含便利商店、連鎖餐飲、交通、校園、醫療、觀光、稅費等多面向的應用，亦有販售小農、文創商品，讓消費者可透過行動支付購物，體驗有感的「行動生活」。

王美花表示，國發會、經濟部等 15 個機關為達成行政院宣示 2025 年行動支付普及率 90% 的目標，將共同依「完備基礎環境」、「擴大應用場域」、「加強體驗行銷」三大主軸推動行動支付。

依據國際研究機構 Statista 預測，到 2022 年，全球行動支付金額將達 1.3 兆美元，據金管會最新統計，截至今年 9 月，台灣行動支付總交易金額達 761.4 億元，顯示行動支付已逐步深入我們的生活之中。

王美花表示，經濟部於 10 月起，攜手支付業者加碼於 329 個商圈，推出 15% 以上行動支付消費回饋，並已於 11 月 20 日起，每年協助 1 萬家餐飲、零售店家，每家補助最高 3 萬元的數位服務系統租用經費，藉以刺激消費，帶動商機。