拉加德： ECB將持續推動貨幣政策以支撐經濟

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在週五 (22 日) 表示，由於全球環境充滿不確定性，歐洲央行預期將會持續推行刺激經濟成長的貨幣政策，同時對未來風險作出應對。

拉加德表示，將在近期以戰略的角度加以檢討貨幣政策，並持續監測政策的效用。若再加上其他支持經濟成長的政策相助，貨幣政策將能更快實現目標。

拉加德說道：「持續的貿易緊張局勢和地緣政治的不確定性加劇了世界貿易成長的放緩，自去年以來，成長已減半。全球經濟成長已經降至自金融危機以來的最低水平。結構性變化已經發生。我們開始看到主要由新興市場推動的全球轉變，從外部需求到國內需求，從投資到消費，從製造業到服務。」

在過去的幾十年中，全球經濟專注於國際貿易和開放市場，以此作為進一步成長的手段。但是，包括美國在內的某些國家在近期已將注意力從多邊貿易上轉移，帶來的經濟不確定性加劇了市場悲觀情緒，並擾亂了金融市場。

拉加德指出，歐元區必須適應這些新現實，也應集中精力促進國內經濟成長，增加內部需求並加大投資，以抵銷貿易戰對經濟的影響。「歐洲需要創新和投資以應對這些挑戰，並長遠的保持競爭力。」拉加德說道。

根據歐洲央行在 9 月份發布的預測，歐元區預期在今年將成長 1.1%，2020 年則預期成長 1.2%，低於先前的預估數據。