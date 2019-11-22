美銀執行長：美國經濟強勁 完全不需要實施負利率

雖然美國總統川普大聲疾呼，要求聯準會實施負利率，但華爾街主流似乎並未認同。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 週四 (21 日) 表示，由於美國經濟強勁，因此不需要負利率，這和當前採行負利率國家的經濟情況大不相同。

Moynihan 指出，美國的利率保持在正值，這不會有任何問題。美國經濟正以 2% 以上的速度成長，這是世界其他經濟體所沒有的，這是那些國家必須採行負利率的原因。

Moynihan 說，其他國家「面臨非常困難的增長問題」，因此他們轉向了負利率，但實際上，這種策略甚至無法證明能夠帶來效果。

他的觀點與美國總統川普的看法不同，川普一再要求聯準會實施負利率，他在本月早前重申，美國的政策決定者不仿效其他人，造成美國競爭上的劣勢，傷害美國。

川普說，美國需要這樣的寬鬆資金，但聯準會卻不給，這使美國與其他國家相比，處於競爭劣勢。

但川普一再的說法也並未打動聯準會官員，本週公布的聯準會會議紀要顯示，官員討論了負利率一事，但均認為，在美國負利率並不必要，而其他國家實施後也無法證明有效果。

聯準會官員認為，美國經濟具有韌性，只是風險有所提高，這些風險包括川普的貿易戰。官員還表示，除非前景發生重大變化，否則短期內無需進一步降息。