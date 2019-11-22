樺漢併購綜效漸顯 未來成長動能強 外資喊買

樺漢 (6414-TW) 近年來大動作進行併購，成果已逐漸反映於今年獲利，外資表示，樺漢與旗下子公司今年都繳出好成績，且由於第 4 季受惠於 IPC 傳統旺季以及未來在 IoT、智慧製造與半導體等動能下，後市成長可期，因此皆維持買進評等。

外資表示，樺漢本業第 4 季將有 5-10% 季成長表現，展望 2020 年，樺漢預估整年營收也將成長 5-10%。

樺漢子公司表現也優異，外資提到， S&T 預估至 2023 年將有年成長 10% 的表現，受惠於 IoT、邊緣運算伺服器、智慧電錶、併購等因素。

此外，設備廠帆宣 (6196-TW) 目前手上 200 億元訂單已創歷史紀錄，第 4 季成長動能強勁，預計 2020 年將延續此動能，維持 5-10% 的年成長。

瑞棋電通除第 4 季營收可望季增 36% ，預計 2020 年將受惠 SD-WAN 與統一介面服務 (Unified Communications) 帶動，估營收將會有 15-20% 的年成長。

集團策略方面，美系外資則表示，過去實行多筆大動作併購後，目前策略則為企業整合階段，此外，樺漢也參與鴻海 (2317-TW) 集團的 IIoT 開發計畫，預計將能更擴大企業資源，加速樺漢達最大綜效。

從樺漢與子公司表現可知，樺漢成長動能強勁，加上企業整合策略未來執行效率增加，外資維持買進評等，預估 2020 年 EPS 為 16.68，股價上看 326 元；美系外資則預估其明年 EPS 為 17.76，目標價為 295 元。