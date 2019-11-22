〈台北金融科技開展〉反洗錢成國際趨勢 台洗錢防制3年有成

APG 洗錢防制評鑑，是台灣金融圈近二年最關注的大事，在歷經三年的「補考再補考」，今 (2019) 年 APG 正式發佈的第三輪評鑑報告，台灣獲得最佳成績「一般追蹤等級」，反洗錢為國際趨勢，「FinTech Taipei 2019 台北金融科技展」今年將在政府主題館公布台灣在洗錢防制上的努力攻略。

金融研訓院表示，台灣自從 2011 年被亞太洗錢防制組織降等，列入加強追蹤名單後，洗錢防制的表現一直不甚理想，在去年進行第三次評鑑，如果成績還是不好，不只會在國際間產生負面形象，金融機構或企業的海外投資也可能受到限制。

也因此，行政院在 2016 年成立「洗錢防制辦公室」，負責統籌辦理 APG 第三輪相互評鑑工作，歷經 3 年的積極準備，總算有了好的成果。在今年 6 月 APG 正式發佈的第三輪評鑑報告中，台灣確定獲得最佳成績「一般追蹤等級」。

根據 APG 報告指出，台灣在 11 個效能遵循項目中，共有 7 個項目做到實質上相當有效（substantial），包括風險、政策與協調、國際合作、洗錢及資恐金融情報、沒收、資恐調查與起訴、資恐防制措施與目標性金融制裁、及資助武擴的目標性金融制裁。

而標準值為 5 個以上；在 40 個法令遵循項目中，低於未遵循項目者只有 7 個，而標準值為未遵循項目需少於 8 個，因此取得最佳的「一般追蹤」成績。

金融研訓院表示，細究台灣能取得好成績的原因，第一個關鍵就是成立專責辦公室，由專責單位統籌金融、經濟、稅務、海關及執法等不同政府部門，才能清楚瞭解嚴格的國際規範與專業的評鑑程序，並制定相應的措施。

第二個關鍵則是產官雙方的齊心協力，除了金融機構外，各個相關的公會與同業公會，皆努力配合政府要求，將台灣最好的一面展現在 APG 評鑑委員面前。