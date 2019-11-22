德宏求售竹東德興廠是否順利脫手 將為能否擺脫全額交割關鍵

德宏 (5475-TW) 自 19 日遭打入全額交割股後，股價持續重挫，今 (22) 日盤中以 3.41 元，創上櫃以來新低價，但買盤湧入終場收漲，德宏工業積極求售的竹東德興廠，能否順利脫手並獲利，則為未來德宏能否重返一般交易的重大關鍵之一。

德宏目前求售竹東德興廠，原名為大強森複合材料公司，德宏在 2007 年接手後更名為德興材料公司，並於 2011 年為德興材料第一座玻纖少紗生產窯爐點火，讓德宏邁入玻纖紗、玻纖布一貫的電子級玻纖廠，但隨著德興材料營運狀況不佳，最後併入德宏公司。

德興材料竹東廠基地面積達 4900 坪，2015 年德宏決議出售德興材料竹東廠土地廠房資產，但先後尋求交由包括戴德梁行、信義全球資產求售，到目前均未獲結果，是否能在這一波台商返台投資高達 7000 億元的資金浪潮下脫手，並挹注獲利，也是德宏能否脫離全額交割，重返一般交易的重大關鍵之一。

此外，德宏董事會原決議，縮減楊梅廠營運規模並將辦理私募，預計發行 8000 張，每股發行價 4.88 元，昨日董事會最新決議，私募現增案改為在 1 年內分 2 次發行，先私募 4000 張，並對每股私募價下修為 4.67 元，預計將募集 1868 萬元，用於償還銀行借款及充實營運資金。

不過，德宏工業今日最新公告指出，第 2 次私募增資為第 1 次私募的隔日，私募股款將分別在本月 27 日及 28 日收齊，仍以每股 4.67 元發行，也就是說，德宏工業在本月底前將獲 3736 萬元的私募現增款挹注，由於德宏目前營業規模縮小，3736 萬元的現增股款，對其營運仍有相當程度的挹注。

德宏已連虧 4 季，預估第 4 季本業仍將虧損，德宏至第 3 季底止，每股淨值僅 4.21 元，19 日改列全額交割，利空衝擊下，連日股價跳空跌停，今天早盤股價跌至 3.41 元，也創上櫃以來新低價，惟終場上漲 0.23 元或 6.63%，以 3.7 元作收，成交量放大至 2336 張。

德宏仍看好新投入的複合材料瓦斯桶市場前景需求，將安排在楊梅廠生產，但目前仍是市場推廣初期，營收貢獻不大；此外，德宏在江西九江投資的玻纖紗廠，規劃年產 3 萬噸玻纖紗，若一切順利，九江玻纖窯將在 2020 年底點火生產。