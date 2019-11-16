〈熱門股〉樺漢Q4估賺逾半個股本 股價登6個月新高

鴻海 (2317-TW) 旗下樺漢 (6414-TW) 第 3 季營運亮眼，外資看好第 4 季可望賺進半個股本，創歷史新高，加上明年展望佳，單周股價飆漲近 1 成，本周收在 245.5 元，創逾半年新高。

樺漢第 3 季每股純益 4.26 元，前 3 季每股純益來到 8.73 元，經營團隊預估，第 4 季在品牌業務帶動下，營收估季增 7-9%、毛利率及營益率則估持平上季，約達 24% 及 4.3%，亞系外資預估，樺漢第 4 季每股純益將首度突破 5 元，來到單季新高，全年每股純益將達 14 元。

而樺漢看好明年系統整合業務 (SI) 受惠半導體產業回溫，在手訂單達歷史新高，能見度看至明年 6 月，全年營收估年增 5-9%、毛利率及營益率也會比今年微幅成長。

亞系外資則看好，明、後年營收將分別成長 11%、10%，營益率也將從今年的 4.2%，明後年將攀升至 4.7%、4.9%，明年每股純益估來到 16.68 元、後年則可達 18.75 元。

在第 4 季獲利可期、明年營運展望正向下，樺漢法說會後股價飆漲停，本周收在 245.5 元，創今年 5 月 10 日以來逾半年新高，更一舉收復所有均線。