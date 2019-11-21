鴻海70億元境外資金回台 強化在地5G布局

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉日前於法說會上指出，將擴大在台的投資規模，鴻海今 (21) 日就宣布，70 億元資金已經全數回台到位，將用以投資亞太電 (3682-TW)，強化 5G 研發與應用。

據了解，鴻海集團在台灣發展 5G 電信設備建置之相關資本支出，將包括 Access 設備，如 eNodeB Equipment、Small Cell/Repeater、Civic work、網路核心設備 CS、PS、MME、NM 以及機房、基站等相關硬體設備，並進一步開發更符合電信運營商所需之下一代通信網路軟硬體設備。

鴻海指出，過去幾年，一直將台灣作為發展 5G 重要的試驗場所，特別在於「企業專用網路」及「應用與服務」兩大部分，從連線管理、資料傳輸，到邊緣運算、大數據分析、AI 智慧分析與決策等應用，未來結合集團的研發及製造實力、網路運營、系統集成商及軟體應用開發商等資源，加速物聯網生態系統發展。

鴻海表示，本次資金匯回依循政府專法，相關投資案申請取得經濟部工業局核准及 NCC 同意，金流過程亦配合中央銀行針對短期資金移動規定，請承作銀行協調分不同日期分批結匯，減緩對匯市的衝擊。

而鴻海宣布，斥資 100 億元，取得亞太電私募股 10 億股，每股金額 10 元，持股比重從 19.7%，攀升至 40.7%。