買身分也買回憶   有山有水「碧波白」台商最愛

近期台商是否回流的議題再次成為熱議話題，不過從市場上幾處位於市中心的豪宅案傳出熱銷，或許就能看出端倪；位於新北市新店區的「碧波白」有山有水、鄰近 4、5 年級生台商階級的青春回憶，地段更串聯台北市金融生活圈，頗具有「離塵不離城」的生活質感，小環境更難得連結柳公圳親水步道水景，日前國慶連價熱銷金額達 8.3 億元，是近期少數熱銷的豪宅案之一。

得邦廣告副總經理婁俊邦表示，「碧波白」所在的位置是新店最熱鬧的北新路上，一旁就是碧潭，「在雙北市來說，要有山有水有捷運的地方，大概就是只有我們這邊；到敦化南路、到信義計畫區車程只要 10 到 15 分鐘，但就房價而言，我們比大安區來的便宜，但是生活條件、生活水平是一樣的。」

再者，建築的整體規劃也是受到台商青睞的主因； 「碧波白」的 4 大名師團隊，包括澳洲 PTW 的建築團隊打造出波浪型的獨特外觀，結合碧潭的水景座的互相輝映；其次是涵碧樓設計大師王勝正負責大廳的公共意象。台北 101 的燈光設計由蘭克斯團隊操刀、「陶朱隱園」的園藝團隊則社區 1 樓以及空中花園的所有的園藝。

室內空間則採取坪效最大化設計， 70 坪、78 坪大坪數住宅沒有走道浪費；小宅同樣規劃有雙陽台設計，整體設定上滿足同一戶家族、不同樓層或不同棟別的需求，打造出「一碗熱湯」的住宅距離，堪稱大台北近年來難得的優質建案。