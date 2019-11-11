旅展買氣熱 晶華、寒舍業績衝破億元 六福拿成長王

2019 ITF 台北國際旅展 4 天展期今 (11) 日落幕，多個飯店集團都傳出捷報，晶華 (2707-TW) 今年業績再次突破億元大關衝上 1.5 億元，年增幅逾 15%，寒舍 (2739-TW) 總業績達 1.4 億元，與去年維持相同高水準，六福 (2705-TW) 今年繳出年增 20% 好成績，達 4200 萬元。

晶華指出，截至今日下午 5 點，現場總銷售業績已突破 5200 萬元，加上官網提前開賣的線上旅展 (10/21-11/11) 銷售業績約 8000 萬元，以及晶華旅展快閃店 (10/21-11/7) 單日平均都有近百萬元的業績，集團旅展營收已衝破 1.5 億元，年增 15%。

其中，晶華線上旅展比起去年同期，銷售成長近 10%，晶華表示，今年不乏企業團體購票，每筆的購票數量都相當高，主要是因不景氣使許多公司行號趁年底前最後一波的折扣機會，購買尾牙、春酒或團體出遊可以使用的優惠票券；而展場上最受歡迎的商品，仍是台北晶華館內餐飲相關餐券。

寒舍今年以 9 個結帳櫃檯優化現場購票程序，截至下午 5 點止，旗下四大管包括台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗和礁溪寒沐酒店現場總業績達 9000 萬元，而線上旅展也衝上 5000 萬元。

寒舍指出，今年最熱銷餐券是台北喜來登十二廚，合計賣出高達 5 萬客，其次是寒舍艾美探索廚房自助餐券也賣出 4.8 萬客。

六福則指出，從線上早鳥至現場旅展，每日皆超越業績目標，估計總業績達 4200 萬元，年增 20%，優於預期，線上旅展將延續至 11 月 15 日，為年底票券銷售作最後一波衝刺。

另外，瓏山林集團兩館飯店也來勢洶洶，此次業績創史上新高達 2000 萬元，線上銷售占比達 40%，而飯店館內銷售也達 30%，顯示民眾消費已不再侷限於旅展現。

瓏山林表示，此次瓏山林台北中和飯店美食套餐券大熱賣，餐券銷售突破 8000 張大關，住房套券業績也較去年大幅成長 65%，而瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店因推出史上最優惠泡湯住房專案，業績年增幅高達 40%，顯示國旅仍具有一定熱度。