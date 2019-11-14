晶華Q3獲利年增逾2成 每股純益2.19元 7年來同期新高

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (14) 日召開董事會通過第三季財報，單季稅後純益 2.8 億元，年增 23%，每股純益 2.19 元，創 7 年來同期新高，累計前三季稅後純益 10.19 億元，年增 0.49%，每股純益 8.03 元。

晶華說明，第三季獲利大增，是因認列子公司 Silks International Inc. 出售日本東京不動產收益 1.98 億元。

就本業來看，晶華第三季合併營收 16.13 億元，年增 2.49%，毛利率略減 0.91 個百分點至 32.87%，營益率 19.91%，較去年同期減少 1.47 個百分點。

晶華前三季合併營收為 48.32 億元，年減 3.04%，毛利率略增 0.48 個百分點至 33.58%，營益率增加 3.71 個百分點至 19.04%，晶華指出，營收減少主因是去年與英國洲際集團合資和出售 Regent 部分股權案，去年 7 月起不再認列海外 Regent 營收。

晶華進一步說明，排除第三季認列出售日本東京不動產淨利，以及去年有出售 Regent 部分股權案的處分淨利益等因素，實際上今年前三季稅後純益為 8.49 億元，年增 28.55%，顯示子公司獲利仍明顯提升。

展望第四季，隨著國旅市場熱度持續增溫，晶華今年 ITF 台北旅展衝出高達 1.5 億元營收，年增 15%，為年底前增添不小的成長動能。