盤前財經大事搶先讀2019年11月22日

今日操盤前瞻

台灣 10 月失業率

日本 10 月 CPI

美國 11 月密大消費者信心指數

法說會：富邦金、和成、厚生、偉詮電、太空梭、正隆

新一輪貿易談判有望？傳劉鶴邀請美方進行對話

《華爾街日報》引述消息人士表示，中國首席貿易談判代表劉鶴已邀請美國官員進行新一輪對話，這項消息有助於緩解近期緊張的美中貿易情緒。閱讀全文...

台積電擁四大優勢 成英特爾缺貨委外首選廠商

英特爾 (Intel) (INTC-US) PC CPU 產能持續缺貨，公司周三對外發聲明公開致歉，業界人士認為，英特爾委外代工生產 14 奈米製程 CPU 機率相當大，而台積電 (2330-TW) 為晶圓代工龍頭，擁有先進製程技術與良率優勢，且只做代工，與客戶沒有利益衝突，加上曾為英特爾生產 CPU，均成為奪單優勢。閱讀全文...

鴻海 70 億元境外資金回台 強化在地 5G 布局

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉日前於法說會上指出，將擴大在台的投資規模，鴻海昨 (21) 日就宣布，70 億元資金已經全數回台到位，將用以投資亞太電 (3682-TW)，強化 5G 研發與應用。閱讀全文...

精華跨兒童近視隱形眼鏡市場 最快明年下半年取證

隱形眼鏡廠精華光學 (1565-TW) 董事長陳明賢昨 (21) 日表示，開發 10 年的近視控制鏡片已通過臨床試驗解盲，將跨足兒童近視控制隱形眼鏡市場，未來不排除用任何形式推出產品，法人表示，藥證最快明年下半年取得，營運將添活水。閱讀全文...

壽險業瘋搶債券 ETF 境內基金規模 10 年來首超車境外

金管會昨 (21) 日統計，截至 10 月底，境內基金規模達 3.86 兆元，10 年以來，首度超越境外基金規模，金管會解釋，主要是壽險業瘋狂搶進債券 ETF 基金，推升境內基金規模。閱讀全文...