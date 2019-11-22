iPhone 11助攻蘋果奪雙冠王 10月手機銷量創近2年單月新高

據市調機構調查，台灣 10 月智慧型手機總銷量，受惠 iPhone 11 系列銷售動能持續，帶動月銷量 67.2 萬台，創近 2 年單月新高，月增 10.3%、年增 5%，此外，蘋果持續在台灣拿下雙冠王，分別為市占率及銷售額。

手機品牌市占率方面，蘋果續居冠軍寶座，市占率 37.5%、月增 0.7 個百分點；第 2 名為三星 19.4%，第 3 名為 OPPO 10.6%，其他依序為 ASUS、華為、HTC、SONY 等。

手機銷售額占比部分，第 1 名為蘋果 68.6%，第 2 名為三星 12.9%，第 3 名是 OPPO，其他依序為 SONY、ASUS、華為等。

市調機構指出，蘋果受惠 iPhone 11 系列銷售暢旺，除提升銷售額占比外，也拉開與其他品牌的差距，蘋果銷售額占比達 68.6%，第 2 名為三星 12.9%，兩者相差逾 55 個百分點，此外，SONY 因推出 Xperia 5 新機，銷售額占比擠下 ASUS，攀升至第 4 名。

台灣熱銷機種前 10 名，iPhone 11 系列新機囊括前 3 名與第 8 名，三星的 A 系列拿下第 4、5 名，第 6 名則為 OPPO AX5S。