華銀繳亮眼獲利成績單 年終獎金預估5個月起跳 明年調薪3%

公股行庫明年將再啟動調薪計畫，華南銀行明年可望繼續調薪，調幅平均約 3%，由於華銀今年前 10 月稅前盈餘接近年度預算數，預期平均年終獎金可望達 5 個月以上。

華銀今年前 10 月稅前盈餘 155.56 億元，預期今年應可達成預期目標，員工可望領到超盈餘獎金，加上公股基本平均年終獎金 4.6 個月，估年終獎金可望超過 5 個月以上。

華南金控 (2880-TW) 近年來致力於挖掘金融科技人才，連續 4 年舉辦金融科技創新競賽，鼓深入校園尋找對於金融科技有興趣、有潛力的人才，今天頒獎典禮，董事長張雲鵬說，進入決賽團體可在三年內免筆試直接面試，通過面試者畢業後就能加入華南金。

根據華銀統計，金融科技創新競賽自 2016 年開辦以來，目前已有 35 名參賽者在畢業後透過面試加入華銀，公司再根據每個人的專長、學歷背景賦予適當職位。

在薪酬待遇部分，華銀主管表示，目前約有三分之一員工起薪 4 萬起跳，比新進員工平均薪資 36000 元約多出一成。

華銀表示，明年將繼續招募新血加入，初步規劃將招募 400 到 500 名新進員工，其中理專人員約占二分之一，其餘為一般行員，另有 50 名的資訊人員職缺。