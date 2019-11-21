〈聖暉法說〉Q4營運估優於上季 全年營收年減幅持續收斂

無塵室機電工程廠聖暉 (5536-TW) 今 (21) 日舉辦法說會，總經理賴銘崑表示，隨著半導體產業恢復動能，第 4 季營運可望優於上季，惟今年前 3 季貿易戰負傷重，全年表現仍較去年下滑，法人估，聖暉第 4 季營收可達 30 億元，全年營收年減幅將收斂至 14%。

賴銘崑指出，今年第 3 季地區營收以中國為主，比重達 57%，其他如東南亞地區因貿易戰受惠，營收逆勢成長，比重上升 1 個百分比至 6%，台灣則因去年基期高，今年比重下降 4 個百分比至 37%，預計第 4 季受惠台灣地區成長強勁，比重將回到 4 成。

以產業營收比重來看，第 3 季因遞延的半導體工程陸續恢復動能，驅動營收比重超過一半，達 52%，電子組裝則下降 3 個百分比至 20%，綠能光電則連 2 年下滑，衰退至 13%，其他為 15%。

賴銘崑表示，聖暉今年前 3 季受美中貿易戰影響，客戶投資力道放緩，影響今年前 10 月營收衰退 15.74%，不過較同業營收衝擊較小，主要是因聖暉布局多區域、多元服務，並無單一營收佔比超過 10% 的客戶，且多為長期客戶。

賴銘崑指出，今年小型案件認列較多，毛利率表現佳，帶動毛利率走揚，隨著大型案件開始挹注，第 4 季毛利率將回復過往水準。

法人表示，聖暉今年營收衰退幅度收斂，獲利則可維持 2017 年水準，每股純益估約 18 元。