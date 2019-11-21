泰昇Q4營收將逐月創高 明年柬埔寨產能將倍增

泰昇 - KY(8480-TW) 第 3 季營收 4.99 億元創高，季增 7.89%，年增 10.02%，單季每股純益 2.49 元；依泰昇目前接單狀況而言，第 4 季營收將逐月創高，估將突破 5.5 億元，年增達 15%。同時，泰昇在原有柬埔寨廠設立 1 條嬰兒拉拉褲生產線，預計明年再增設 1 條，產能加倍。

泰昇 - KY 主管也指出，第 4 季營收逐月上升，明年 1 月是越南過年節慶，估營收將走跌，不過 2 月營收就會恢復成長。

泰昇前 9 月營收 14.22 億元，年增 12.04%，毛利率 29.94%，稅後純益為 2.36 億元，每股純益達 6 元，超越法人預期，法人估第 4 季毛利率因規模經濟效益，達 34%，優於第 3 季 33.24%，全年每股純益上看 9 元，創新高，明年則能賺回一個股本。

泰昇明年下半年受惠女性衛生棉、成人方便褲等新產品上市，挹注成長動能，同時，泰昇在原有柬埔寨廠設立 1 條嬰兒拉拉褲生產線，預計明年再增設 1 條，產能加倍。

泰昇越南廠新增一條嬰兒拉拉褲產線已進入量產，第 3 季越南與柬埔寨廠，分別有成人復健褲及衛生棉產線啟動，可大幅提升集團總產能，並增加營收，同時，受惠主要原料成本長纖紙漿國際價格走低，下半年營收、毛利率，都將逐季走揚。

泰昇營運聚焦北東協 5 國，越南及柬埔寨都有設廠，去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線，全年資本支出規劃達 400-500 萬美元，泰昇規劃，除併購費用外，明年資本支出在 400 萬美元，泰昇規劃進行的市場併購活動，鎖定歐洲的通路商。