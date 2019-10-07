旺季到 泰昇9月營收1.82億元創高 Q3同步登頂

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 第 3 季起進入市場需求旺季，9 月營收以 1.82 億元改寫歷史新高，年增 15.77%，第 3 季營收也以 4.99 億元刷新紀錄，第 4 季進入市場旺季，加上新產品助攻，營收可望持續成長。

泰昇 - KY 今 (7) 日公布 2019 年 9 月營收，受惠市場需求旺盛帶動，新產品成人復健褲及衛生棉產品出貨，推升營收表現，9 月單月營收以 1.82 億元創新高，月增 11.64%，年增 15.77%，第 3 季營收為 4.99 億元創新高，季增 7.89%，年增 10.02%，累計前 9 月營收為 14.22 億元，年增 12.04%。

泰昇今年下半年由於女性衛生棉、成人方便褲等新產品上市，且進入需求旺季，營收逐季攀升，第 3 季營收年增 1 成，也與法人原預估相符。

泰昇越南廠新增一條嬰兒拉拉褲產線已進入量產，第 3 季越南與柬埔寨廠，分別有成人復健褲及衛生棉產線正式啟動，預期可大幅提升集團總產能，並增加營收，同時，受惠主要原料成本長纖紙漿國際價格走低，下半年營收、毛利率，都將逐季走揚。

法人估，以目前泰昇產品業績走高帶動下，泰昇第 3 季營收將較去年同期成長 1 成，在原料成本走低助益，毛利率可望上攀至 31% 以上，推升獲利成長幅度優於營收。

目前，泰昇營運聚焦在北東協 5 國，越南及柬埔寨都有設廠，去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線，全年資本支出規劃約達 400-500 萬美元，略低去年。

泰昇今年上半年每股純益為 3.51 元；法人認為，泰昇在解決市場行銷上電商通路、柬埔寨境內仿冒產品問題及主要原物料價格下滑、新產品推出等有利條件下，全年每股稅後純益將上看 8 元水準。