泰昇Q3獲利可望創高 全年每股純益將逾8.1元

泰昇 - KY(8480-TW) 在 9 月單月營收以 1.82 億元創高推升下，第 3 季營收 4.99 億元創高，季增 7.89%，年增 10.02%，累計前 9 月營收為 14.22 億元，年增 12.04%，法人估泰昇稅後純益將超越 8100 萬元創新高，每股純益上看 2.1 元以上，也創高，前 3 季每股純益 5.61 元，全年將超越 8.1 元。

法人估，泰昇第 3 季毛利率約 32%，受惠主要原料成本長纖紙漿國際價格走低，下半年營收、毛利率，都將逐季走揚，全年每股純益可望超越 8.1 元。

泰昇今年下半年受惠女性衛生棉、成人方便褲等新產品上市，且進入需求旺季，營收逐季攀升，第 3 季營收年增 1 成，與法人預估相符，第 4 季進入市場需求旺季，估每股純益將超越 2.2 元。

泰昇越南廠新增一條嬰兒拉拉褲產線已進入量產，第 3 季越南與柬埔寨廠，分別有成人復健褲及衛生棉產線正式啟動，預期可大幅提升集團總產能，並增加營收，同時，受惠主要原料成本長纖紙漿國際價格走低，下半年營收、毛利率，都將逐季走揚。

目前，泰昇營運聚焦在北東協 5 國，越南及柬埔寨都有設廠，去年下半年在越南增購 1 萬平方公尺倉儲用地，今年下半年新增嬰兒拉拉褲產線及成人用品生產線，全年資本支出規劃達 400-500 萬美元，略低去年。

泰昇今年上半年每股純益 3.51 元；法人認為，泰昇在主要原物料價格下滑、新產品推出等有利條件下，下半年獲利將走高。