阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

文●楊少強

手上已有現金新台幣逾 1 兆元，還須賣祖產嗎？阿里巴巴就是如此。這家中國電商龍頭將赴香港二度上市，坐擁巨資卻還賣股籌錢，這不只是外在環境使然，更是市場競爭的結果。

對外多備胎，對內討好北京

對己籌資購併，增加競爭力

此次阿里巴巴赴港上市，籌資超過 100 億美元，將超越優步（Uber）成為 2019 年以來全球最大上市案。然而 5 年前阿里在紐約上市，當時已籌資 250 億美元，如今資產豐厚，為何又要去香港二次上市？

首要原因是大環境。貿易戰未歇，中國科技公司不斷遭美國打壓，最近一例是抖音（TikTok）。原本它打算赴美上市，但日前美國對該公司展開國安調查。《金融時報》稱，抖音將在 2020 年第一季改赴香港上市。

阿里身為中國市值最高公司，也難保不會被盯上。事實上在美國國務院官方網站，點名五家中國科技公司「以科技為黨國體制服務」，阿里就是其中之一。這 5 家公司裡，華為、中興通訊已先後被白宮制裁。

在這種情勢下，阿里不可能不未雨綢繆。未來若遭制裁無法在紐約上市，在香港上市的備胎就能派上用場。

另一政治因素是對北京交心。阿里營收與客戶絕大部分都在中國，這次赴港二次上市，彭博新聞網（Bloomberg）分析，阿里此舉是「向北京展示忠誠」。但要向北京交心，大可直接在 A 股上市，何必繞一圈去香港？這是因為陸股無法吸納阿里如此龐然大物。

阿里赴港上市籌資規模超過 100 億美元，這是上海證交所今年 1 到 9 月 IPO 總金額的逾 1.3 倍。若阿里赴陸股上市，籌資金額勢必下修，只有赴港上市才能完整發揮阿里的吸金潛力。

除了地點，阿里赴港上市的時機，也是經過慎選。香港《信報》分析，阿里選在 11 月至 12 月間上市，就是要避開券商年度與季度結算時間，讓他們有資金能買阿里股票。尤其在「雙十一」後，阿里巴巴業績再創新高，此時赴港上市，更能凸顯它在港股鶴立雞群。

除了大環境因素，阿里這次上市，也是市場競爭的結果。在美股那斯達克，科技龍頭多如過江之鯽，阿里只是其中之一。港股大多以金融、地產為主，科技大咖極其稀有。阿里赴港上市，將從「其中之一」變為「唯一」，帶來的邊際效益遠大於在美股上市。

此外，美股如今已處於歷史高點，今年以來阿里股價更上漲逾 3 成，遠勝美股大盤標普五百指數（S&P 500），未來它在美股上漲空間相對有限。港股目前處於歷史低檔，未來阿里若在港上市，股價仍有成長空間。

更重要的是，上市有助提升阿里競爭力。2019 年 9 月底，阿里的自由現金流人民幣 305 億元（約合新台幣 1300 億元），資產負債表上的約當現金更超過人民幣 2300 億元（約合新台幣 1 兆元）。乍看此數字驚人，但其實它的銀彈並不如想像中寬裕。

這是因為近來拼多多、美團等對手，不斷在電商、外賣等領域挑戰阿里。面對競爭，阿里也開始撒錢收購：從 20 億美元收購網易平台考拉、7 億美元參與網易雲音樂融資、33 億美元增持菜鳥網路股權。這些交易動輒以億美元起跳，再加上資本支出，阿里的現金需求並不小。

這次赴港，阿里可籌資逾 100 億美元，相當於 7 個月自由現金流。這對它未來收購、研發都大有助益，這是阿里赴港賣股的最直接好處。

港交所因 3 大利益

不再求穩、改規則來迎接它

對港交所來說，阿里上市不只一圓它 5 年前錯過的遺憾，更有 3 大利益，一是讓港交所躍居 2019 年全球集資冠軍；二是吸引更多資金流入港股；三是帶動更多獨角獸赴港上市。這也帶來一個問題：股市究竟要穩健，還是要機會？

港交所過去求穩，5 年前不肯接受「同股不同權」，以致錯失阿里。之後它修改規則，甚至不惜屈居第二上市地，讓新公司更易上市。近年來不少新創赴港掛牌，當中不乏垃圾，但只要有一個像阿里、騰訊那樣的黃金，就足以彌補。

港交所的轉變，對台灣亦有意義。今年前 7 個月，台股 IPO 家數比去年同期大減 4 成，這和當局對上市者從嚴把關有關，金管會就主張資本市場應「質量並重」。此舉好處是保障品質，代價是錯過可能大紅的新公司。

選擇沒有對錯，只有不同代價要付。港交所負擔不起錯失阿里的代價，從求穩健轉變為求機會。對「重質不重量」的台股來說，在資本市場全球競爭的時代，我們是否仍願付出錯失明日之星的代價？這是阿里二度上市帶給台灣的省思。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1671 期。

來源：《商業周刊》 1671 期

更多精彩內容請至 《商業周刊》