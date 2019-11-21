〈崇友展望〉三大業務穩定成長 今年EPS可望上看3.8元

電梯大廠崇友 (4506-TW) 展望今年，總經理游本立表示，看好新梯、維修保養及汰舊換等三大業務動能持續成長，尤其維修保養業務成長幅度最大，今年獲利可期，法人看好，今年全年營收約落在 42-43 億元，較去年小幅成長，不過獲利表現更佳，每股純益上看 3.8 元，超越 2017 年當年扣除土地收益的本業每股純益 3.6 元紀錄。

據統計，今年前 3 季商用不動產交易金額達 1184 億元，年增 1 倍，預期今年全年交易總額將突破 10 年新高，崇友認為，有助旗下品牌電梯業務接單。

游本立指出，今年新梯安裝量約 2100-2200 台，全台維修保養電梯逾 35700 台，汰舊換新電梯數近 400 台，雖然數量沒有成長，但因為有接到大單，今年汰舊換新營收可期，法人看好，汰舊換新業務持續擴大，今年營收可望年增 3-5%，有機會挑戰新高。

崇友表示，2017 年每股純益 4.4 元創新高，其中本業貢獻每股純益約 3.6 元、認列土地處分貢獻 0.8 元，展望今年，法人看好，崇友本業每股純益可上看 3.8 元，有機會挑戰新高，另今年營收力拚比去年小幅成長，挑戰 43 億元。

崇友 10 月營收 3.38 億元，月減 1.68%、年增 2.17%；累計前 10 月營收 34.64 億元，年增 1.62 元；第 3 季稅後純益 1.56 億元，季減 2.9%、年增 17%，每股純益 0.88 元，累計前 3 季稅後純益 5.22 億元，年增 7.9%，每股純益 2.95 元。