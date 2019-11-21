智冠子公司獲宇峻《三國群英傳M》台港澳代理權 明年營運可期

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (21) 日公告，旗下子公司遊戲新幹線取得宇峻奧汀 (3546-TW) 手遊《三國群英傳 M》，在台港澳地區共同發行、銷售與營運授權合約，雙方將建立長久合作關係，推升營運更上層樓。法人看好，明年在《三國群英傳 M》與新端遊加入代理下，遊戲新幹線獲利將明顯增溫，營運可期。

《三國群英傳 M》為宇峻奧汀自主研發打造的史詩級 IP 遊戲《三國群英傳 Online》手遊版，《三國群英傳 Online》2005 年上市以來，深得廣大玩家青睞，在兩岸三地會員人數高達 2000 萬人。

睽違 15 年，《三國群英傳 Online》明年將以手遊姿態重磅回歸，而此次手遊版本《三國群英傳 M》，將由宇峻奧汀攜手智冠集團旗下遊戲代理事業遊戲新幹線聯合發行。

遊戲新幹線一直以來均維持小幅獲利表現，在智冠集團眾多子公司中，表現並未特別突出，但智冠董事長王俊博看好，明年在此款新手遊、及新端遊加入代理下，遊戲新幹線獲利表現可望較往年增溫，營運可期。

法人看好，智冠兩大轉投資事業，遊戲研發子公司中華網龍、金融科技事業子公司藍新科技，分別於去年與今年第 3 季轉盈，帶動今年前 3 季稅後純益年增 8 成，且明年將推出旗下 IP 大作《黃易 M》，加上金融科技事業穩定獲利，智冠明年整體營運可望優於今年。