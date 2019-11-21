〈台北金融科技開展〉台灣去年投資FinTech金額年增52% 今年聚焦三大主軸

據金管會調查，2018 年，台灣金融業者共投入新台幣 117.3 億元發展金融科技，平均每家業者投入 3936 萬元，年成長率達 52%。為了讓更多人看見台灣 FinTech 成果，「FinTech Taipei 2019 台北金融科技展」將於 11 月 29 日、30 日在世貿展覽中心盛大展開，今年展出分成三大主軸，包括：金融科技國際論壇、金融科技博覽展、新創發表與媒合。

金融科技浪潮過去幾年快速襲捲各國金融產業，也包括台灣，根據金管會調查，2018 年，台灣金融業者共投入新台幣 117.3 億元發展金融科技，平均每家業者投入 3936 萬元，較去年 2584 萬元，成長率達 52%，若從產業別來看，銀行業以 79.3 億元居冠，占整體投資額 68%，其次為保險業，投入 27.1 億元，占整體投資額 23%。

為進一步打造金融科技創新交流平台，金管會在去年邀集金融總會與台灣金融研訓院共同主辦「FinTech Taipei 2018 台北金融科技展」，引起廣大迴響，共吸引來自 11 個國家、共約 200 家產官學研機構齊聚一堂，展示 FinTech 創意與解決方案，參與民眾更逾 3 萬人次，成為台灣規模最大的金融科技盛會。

延續 2018 台北金融科技展激發的創新能量，「FinTech Taipei 2019 台北金融科技展」將擴大舉辦，除展區倍增外，目前報名亦相當踴躍，參展攤位已從去年 287 攤增加至 377 攤以上，同時積極連結國際 FinTech 產業，不只與新加坡 FinTech 展交流串連，還邀請眾多國外金融科技業者與專家，持續向國際展示台灣金融科技發展成果。

主辦單位表示，今年特別定調「預見未來」（The Future Beyond FinTech）作為 2019 台北金融科技展的大會主題，活動主體則分成三大主軸，包括：金融科技國際論壇、金融科技博覽展、新創發表與媒合。

其中，在國際論壇方面，將重磅邀請前英國首相 FinTech 商業大使 Alastair Lukies 來台，以及美國、日本及澳洲等國內外專家，針對未來趨勢、純網銀、人工智慧與新型態場景金融等議題作發表，同時這些專家也將與台灣金融科技產、官、學、研等領導階層進行深度交流，擘劃出台灣金融科技產業新藍圖。

至於金融科技博覽展，則分成「政府主題館、金融、國內外新創聯合、校園」四大展區，邀請國內外相關業者展示最新 FinTech 應用，其中政府主題館更特別新增「監理沙盒」及「純網銀」兩大熱門主題，讓民眾更能直接感受 FinTech 跟生活的高度關連。

此外，有鑑於創新創意是 FinTech 服務的基礎，2019 台北金融科技展特別將新創發表與媒合設為第三大主軸，除了邀請國際獨角獸分享經驗、國內外金融科技新創團隊發表自家解決方案，更特別安排企業媒合會，為台灣金融科技服務注入更多創新與創意。