〈超商展店創新〉全家韓式炸雞店亮相 將插旗六都、評估外送

連鎖超商全家 (5903-TW) 旗下百分百持股的全家國際餐飲穩健發展，繼代理大戶屋、沃克牛排後，今 (21) 日代理的第三個品牌韓國 bb.q CHICKEN 正式亮相，全家說明，bb.q CHICKEN 初步的展店計畫是，六都至少都要有 1 家據點，甚至已在研究加入外送行列，可望成為大戶屋後，另一推升餐飲業績的強勁動能。

全家國際餐飲目前擁有大戶屋 39 家、沃客牛排 2 家，前 10 月創造 10 億元的營收，年增達 20%，已超越去年全年，隨著 bb.q CHICKEN 首家店開出，目標明年起在六都都要設有據點。

也就是說，bb.q CHICKEN 展店速度將比沃克牛排還快，成為全家餐飲下一個具高度成長潛力的動能。

全家看好韓式餐飲在台受到高度歡迎，此次推出 bb.q CHICKEN 首間旗艦餐廳店型，全台首店位於南京復興商圈的慶城街 1 號複合式商場 4 樓，營業面積共 60 坪，設置 75 個座位，主要客層瞄準 25-40 歲的女性上班族，設定有 50 種餐點，平均客單價 450-500 元。

bb.q CHICKEN 是韓國店數最多的炸機連鎖品牌，每年開發近千樣商品，此次導入台灣，為符合餐酒館的定位，也提供鍋物、石鍋拌飯和韓式洋食等正餐。