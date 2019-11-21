盤前財經大事搶先讀2019年11月21日

今日操盤前瞻

法說會：元太、欣欣、中電

股東會：康呈

免死金牌？川普：考慮下回調升中國關稅時排除蘋

針對年底是否會與中國達成協議的提問，川普表示，「中國比我更迫切想要貿易協議，我認為他們加緊速度的程度還不到我要的水準。」他還表示，「考慮」讓蘋果免於下一輪的中國關稅，「我們得用類似對待三星的方式來對待蘋果。」閱讀全文...

Fed10 月會議記錄：今年最後一次降息、未說明未來何以改觀

Fed 週三 (20 日) 公布 10 月底會議記錄，內容顯示 Fed 內部意見越來越分歧，官員決定在 10 月降息後暫停寬鬆週期，且對未來可能改變決策者觀點的原因，幾乎沒有提供指引。閱讀全文...

聯發科 5G SoC 下周二亮相 搶搭首波旗艦機種

隨著 5G 即將商轉，各大品牌廠皆積極準備明年的首波 5G 手機熱潮，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (20) 日宣布，花費千億元研發出的 5G SOC ，將在下周二 (26 日) 於深圳發表，將搶攻首批旗艦型手機市場，可望為明年首季營運挹注新動能，並減低淡季效應。閱讀全文...

〈南山人壽建新大樓〉斥近 160 億元 搶下信義行政中心地上權案

台北市信義行政中心地上權案昨 (20) 日開標，共吸引 3 家廠商投標，最後由南山人壽以最高投標權利金 159.81 億元得標，溢價率高達 60%，並取得 50 年地上權，北市府財政局表示，預計今年底完成簽約，未來民間投資估可達 300 億元以上。閱讀全文...

中國加速半導體自產 日經：2020 年底前有望實現全球占比 5%

據《日經新聞》引述知情人士報導，中國政府正在積極推進國內半導體產業的自產化加速，2020 年底前，中國晶片產能有望自零大幅提升，達到全球 5% 的生產比重。閱讀全文...